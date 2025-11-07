Свят

Дронове над белгийски летища и институциите на ЕС предизвикаха тревога за сигурността

След серия от инциденти с дронове над стратегически обекти Белгия засилва мерките за сигурност. Москва отрича обвиненията в намеса

7 ноември 2025, 09:50
Дронове над белгийски летища и институциите на ЕС предизвикаха тревога за сигурността
Източник: БТА

Б елгийските власти засякоха снощи едновременно прелитане на дронове над летищата в Брюксел и Лиеж, над военна база и над център за ядрени изследвания, както и над квартала с институциите на ЕС в белгийската столица, съобщиха местни медии. Това са поредните случаи от началото на седмицата, при които заради подобни заплахи изпълнението на граждански полети бе временно спряно.

Снощи малко след 21:00 ч. местно време в района на двете летища били забелязани дронове, часове след като Съветът за национална сигурност прие допълнителни мерки за противодействие при подобри инциденти. Отбелязва се, че Германските въоръжени сили са изпратили свои екипи в помощ на Белгия, въпреки че засега белгийското правителство не е взело решение за свикване на консултации със съюзниците от НАТО.

Полицията и военните в Белгия получиха нареждане да свалят дроновете при възможност, като се стараят това да не води до причиняване на косвени щети. Според белгийския министър на отбраната Тео Франкен срещу страната се води кампания за дестабилизация, а според местните служби за сигурност виновникът е Русия. Както БТА съобщи, руското посолство в Брюксел отрече всякаква съпричастност на руската държава към инцидентите с дронове.

В сряда навлизането на дронове над летището в Брюксел стана причина полетите да бъдат спирани на два пъти за по около 30 минути. Пристигащите полети по разписание през това време бяха отклонени към други летища или задържани в изчакване. По различни оценки, представени в медиите, причините за тези събития може да са свързани с това, че в Белгия се съхранява основната част от запорираното от ЕС руско имущество заради санкциите, наложени заради войната в Украйна, за което предстои решение дали да не бъде предоставено на Киев. Като друга възможна причина се определят коментари на Франкен, предизвикали ответна реакция от Москва.

Източник: Кореспондент на БТА Николай Желязков    
