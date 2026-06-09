Свят

Как погребаха проекта за нов европейски изтребител шесто поколение

Ако беше реализиран, това щеше да бъде най-големият и най-скъпият европейски отбранителен проект

9 юни 2026, 16:15
Как погребаха проекта за нов европейски изтребител шесто поколение
Източник: AP/БТА

Б ерлин и Париж погребаха вчера френско-германско-испанския проект за изтребител от следващо поколение, Бъдеща въздушна бойна система (с абревиатура FCAS на английски и SCAF на френски), който от месеци беше в застой заради напрежение между двете компании, натоварени с проекта – „Еърбъс“ (Airbus) и „Дасо Авиасион“ (Dassault Aviation), предава „Франс Прес“.

„Френският президент и германският канцлер стигнаха до общото заключение, че компаниите не успяват да се разберат за изграждането на общ боен самолет“, съобщи германското правителство. „Те признават тази реалност. Затова канцлерът Мерц предложи на президента Макрон да не се продължава изграждането“ му, се казва още в съобщението.

Елисейският дворец споделя тази констатация и потвърди вечерта пред АФП, че Еманюел Макрон и германският му колега съжаляват за „невъзможността промишлените компании да се разберат за продължаването на този проект“.

Разговорът между двамата лидери е бил в кулоарите на срещата на върха ЕС - Западни Балкани в Черна гора миналата седмица, посочва „Ройтерс“.

Съобщението беше направено два дни преди откриването на голямото авиационно изложение в Берлин ILA, което Мерц трябва да посети утре и на което се очакват големите компании от сектора.

Още през февруари канцлерът открито изрази съмнение за бъдещето на проекта, преди да бъде започната френско-германска правителствена мисия, която за пореден път да се опита да помири промишлените компании, натоварени с осъществяването му.

„Само Еманюел Макрон все още вярваше, че SCAF може да оцелее. Колкото по-бързо бъде взето решението, толкова по-малко време ще загубим, за да преминем към следващата фаза“, заяви пред АФП председателят на Комисията по отбрана и външни работи във френския Сенат Седрик Перен.

Започнат през 2017 г. от Макрон и германската канцлерка Ангела Меркел, а две години по-късно към него се присъедини и Испания, FCAS е система, която включва самолет и дронове, свързани помежду си чрез иновативна цифрова комуникационна система – „боен облак“.

Бъдещата въздушна бойна система трябваше да стане гръбнакът на въздушната мощ на Франция и Германия. Но спорът между „Дасо“ (който представлява Франция в проекта) и партньора ѝ „Еърбъс“ (който действа от името на Германия и Испания) беше ожесточен.

„Дасо“ претендираше за непропорционално голям дял от проекта, както и за водеща роля. Германската страна пък изрази очакване „Дасо“ да „се придържа към съществуващите споразумения“, според които компаниите трябваше да участват равностойно. И в миналото многократно е имало спорове за разпределението на отговорностите, отбеляза ДПА.

Политическото решение за проекта, в който чрез производителя „Индра“ участва и Испания, беше отлагано няколко пъти.

За Германия и Франция, които обичат да се представят като движещата сила в Европа, решението е тежък политически удар. Макрон от години настоява за европейски суверенитет и съвместни отбранителни проекти. Фактът, че отбранителният проект се проваля заради разногласия в промишлената политика с един от най-близките му партньори, не изпраща посланието за единство, което той би искал да предаде, посочи още ДПА.

Ако беше реализиран, това щеше да бъде най-големият и най-скъпият европейски отбранителен проект. Въздушната бойна система трябваше да действа съвместно с дронове и в крайна сметка да замени германските изтребители „Юрофайтър Тайфун“ и френските „Рафал“ от 2040 г. нататък. Общата стойност беше оценявана на над 100 милиарда евро (115 милиарда долара). Германия, Франция и Испания от месеци спореха за изпълнението на проекта.

Отказът от проекта вероятно ще нанесе удар на усилията на европейските страни да си сътрудничат по-тясно в областта на отбраната и да покажат единен фронт в момент, когато са изправени пред враждебна Русия и влошаване на отношенията си със САЩ, отбеляза френската агенция.

Въпреки решението за отказ от общия военен самолет германското правителство настоя други части от проекта да продължат.

Това е краят на новия европейски изтребител шесто поколение

В началото на годината „Еърбъс“ спомена възможността за решение с два самолета, за да се направи опит за излизане от задънената улица. След отказа от проекта остава въпросът дали „Еърбъс“ ще се обърне към други партньори.

Възможността „Еърбъс“ да се присъедини към Италия, Великобритания и Япония, които разработват друг проект – GCAP (Global Combat Air Programme), изглежда малко вероятна, посочи АФП.

Въпреки нарастващите разходи и въпросите около финансирането му тази програма вече е до голяма степен структурирана, което оставя малко място за нов играч с тежест като Германия.

Друга възможност би било партньорство със шведската „Сааб“, с чието ръководство „Еърбъс“ има добри отношения. Но според експерт този вариант е малко вероятен, защото „шведите правят малки самолети, докато германците искат по-скоро голям самолет“.

Берлин разклаща общия боен самолет с Париж - Германия може да търси други партньори

Паралелно с FCAS Берлин и Париж работят и по друг голям съвместен отбранителен проект – бъдещия основен боен танк MGCS, който трябва да замени германския „Леопард 2“ и френския „Льоклер“. Проектът също беше засегнат от спорове и забавяния, но според главния изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер вече се ускорява и има политическа и индустриална воля от двете страни за придвижването му към фаза на прототип.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
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