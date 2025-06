Трагедията в Австрия: 10 убити, самоделна бомба и прощално писмо от извършителя

В ъоръжен нападател откри огън в гимназия в австрийския град Грац във вторник, убивайки 10 души, предимно тийнейджъри, в една от най-тежките масови стрелби в историята на страната.

Австрийската полиция и болнични служители потвърдиха броя на жертвите, като увеличиха данните от предишните съобщения, според които жертвите са били девет. От общо 10-те загинали девет са ученици на възраст между 15 и 17 години.

Десетата жертва е била преподавателка, съобщи говорителят на полицията в Грац Сабри Йоргун пред CNN .

Министърът на вътрешните работи Герхард Карнер заяви на пресконференция, че сред жертвите има шест момичета и три момчета. Дванадесет ученици са били ранени при инцидента, като някои от тях – тежко, допълни Карнер. Университетската болница в Грац по-късно съобщи, че един от сериозно пострадалите възрастни е починал във вечерните часове във вторник.

Кървава атака в училище в Австрия

Извършителят, 21-годишен австриец, който преди това е учил в училището, но не е завършил, е използвал две оръжия:

ловна пушка и пистолет, за да извърши стрелбата, след което се е самоубил в тоалетна, съобщиха властите на пресконференцията.

Официалните лица не посочиха мотив за действията на нападателя, който според тях е действал сам. Полицията смята, че оръжията, използвани при нападението, са придобити законно. Те са иззети от местопроизшествието и подлежат на съдебно-медицинска експертиза. Полицаите продължават да разпитват свидетели в рамките на разследването на обстоятелствата около инцидента.

В сряда полицията съобщи, че при обиск в дома на заподозрения са открити предсмъртно писмо и неработеща самоделна бомба.

"Успяхме да започнем разследването веднага след нападението. Впоследствие извършихме обиск в дома на 21-годишния заподозрян, който е от окръг Грац и околните райони, и установихме, че той е оставил предсмъртно писмо както в цифров вид под формата на видеопослание, така и в ръкописна форма", заяви говорителят на полицията Йоргун пред CNN.

"Също така успяхме да намерим и обезопасим самоделна бомба, макар и неработеща, в неговия дом."

Стрелбата хвърли Австрия в състояние на шок и недоумение.

Тревожната история на 18-годишен троен убиец

Канцлерът Кристиан Щокер обяви тридневен национален траур и написа в X:

"Няма думи за болката и скръбта."

Първите сигнали за "няколко" изстрела в училище Bundesoberstufenrealgymnasium Dreierschützengasse в северозападната част на Грац са получени около 10:00 часа местно време.

На място са били изпратени няколко полицейски коли и хеликоптер. Училището е било евакуирано, а районът е бил отцепен. Полицията съобщи в социалните мрежи, че не съществува допълнителна опасност. По-късно в официално изявление беше уточнено, че на мястото са били изпратени и специални части.

Канцлерът Щокер изрази ужас от случилото се, заявявайки:

"Кървавото нападение в училище в Грац е национална трагедия, която дълбоко разтърси цялата ни страна. Този нечовешки акт внезапно отне живота на млади хора, които тепърва имаха бъдеще пред себе си."

Обявиха нападението в Австрия за ислямистка атака

Една от жертвите е 17-годишен френски гимназист, съобщи френският външен министър Жан-Ноел Баро, който добави:

"Мислите ни са с неговото семейство и приятели."

Takeaways from school mass #shooting in #Austria:

- Six female and three male victims, 12 injured: Interior Minister Gerhard Karner

- Shooter killed self in school bathroom: Police spokesperson

- Austria to observe three days of mourning: Chancellor Christian Stocker pic.twitter.com/1n4rIpmmYH — CGTN (@CGTNOfficial) June 10, 2025

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви:

"Трудно е да понесеш, когато училища се превръщат в места на смърт и насилие."

Във вторник вечерта в Грац се състояха няколко бдения в памет на жертвите, включително едно, организирано от местни младежки организации. Стотици се събраха на централния площад в Грац, но въпреки множеството опечалени, Hauptplatz беше почти безмълвен.

"Непрекъснато мисля за образа на семействата, приятелите и близките, които никога няма да получат отговор или обяснение. Това е просто трагично", каза кметът на Грац Елке Кар пред CNN във вторник вечерта.

"Много съм разстроена, че вече имаме ситуации в Австрия, които са толкова насилствени, толкова агресивни", каза жителката на Грац Ева Буххалтер-Хойс пред Reuters след посещение на възпоменателна служба в църквата "Свети Винценц".

"Беше ужасно за мен, защото имам пет деца и една от дъщерите ми също е учила в това училище", сподели друга жителка на Грац, Дорис Прато, пред Reuters. "Не мога дори да си представя през какво минават тези родители сега."

Students were evacuated from the school and a meeting point was set up for their parents at the ASKÖ Stadium.



A heavy police presence has been at the scene over the past couple of hours since the attack, including a police helicopter.



Many others have been injured in the… pic.twitter.com/5GTSygpxjG — Satyaagrah (@satyaagrahindia) June 10, 2025

В сряда сутринта, точно в 10:00 часа местно време, беше почетена минута национално мълчание, точно 24 часа след като полицията е получила първите сигнали за изстрели.

Въоръженото насилие е рядко явление в Австрия, както и в повечето страни от Централна Европа. През 2021 г. страната е имала едва 0,1 убийства с огнестрелно оръжие на 100 000 души, според Института за здравни показатели и оценка, в сравнение с 4,5 на 100 000 в Съединените щати.

Но в Австрия има по-високи нива на притежание на огнестрелно оръжие в сравнение с повечето държави от Европейския съюз: 30 броя граждански оръжия на 100 души, според изследователския институт Small Arms Survey, базиран в Швейцария.

През последните години в страната са се случили и няколко инцидента с висока степен на обществен отзвук. Миналия октомври кметът на северен австрийски град беше застрелян, заедно с още една жертва.

През февруари 23-годишен мъж намушка петима минувачи в Южна Австрия при нападение, което полицията определи като случайно.

🇦🇹❗️ The perpetrator is said to be a 22-year-old former student who, among other things, shot in his former classroom.



➡️ He reportedly used a pistol and a shotgun, which he is said to have legally owned.



— Austrian Salzburger Nachrichten https://t.co/v8Kr4VC7yd pic.twitter.com/HvGURIgpjs — limon🎗️ (@limondar0) June 10, 2025

