Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по булеварди и улици в София

Инициативата е на Sofia Riders и се провежда за поредна година

20 декември 2025, 16:15
Източник: БТА

М отористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по бул. "Цариградско шосе" в столицата. Инициативата е на Sofia Riders и се провежда за поредна година.  

„Коледният дух пак се качва на мотор! На 20 декември София ще се оцвети в червено, бяло и звука на стотици мотори – защото идва традиционното Коледно Каране на Sofia Riders!“, съобщават от организацията във Фейсбук за събитието. 

„Донеси подарък за дете – ще ги съберем в края на маршрута и ще ги дарим на случайни деца на минувачи“, посочват организаторите.

Коледното мотошествие тръгна от сборния пункт пред Националния исторически музей в „Бояна“ през бул. "Цариградско шосе" до крайната си точка – пешеходната зона на бул. „Витоша“ и бул. „Патриарх Евтимий“.

Източник: БТА/Теодора Цанева    
