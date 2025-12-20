Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по булеварди и улици в София

М отористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по бул. "Цариградско шосе" в столицата. Инициативата е на Sofia Riders и се провежда за поредна година.

„Коледният дух пак се качва на мотор! На 20 декември София ще се оцвети в червено, бяло и звука на стотици мотори – защото идва традиционното Коледно Каране на Sofia Riders!“, съобщават от организацията във Фейсбук за събитието.

„Донеси подарък за дете – ще ги съберем в края на маршрута и ще ги дарим на случайни деца на минувачи“, посочват организаторите.

Коледното мотошествие тръгна от сборния пункт пред Националния исторически музей в „Бояна“ през бул. "Цариградско шосе" до крайната си точка – пешеходната зона на бул. „Витоша“ и бул. „Патриарх Евтимий“.