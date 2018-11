Момченце на 12 дни почина, след като беше отнето от майка му и нахапано от маймуна в Северна Индия. Майката на бебето го кърмела в дома им в град Агра, когато животното влязло в къщата и грабнало детето, разказва семейството, цитирано от Би Би Си (BBC).

Маймуната хвърлила лошо нахапаното бебе на покрива на съседите, след като била подгонена от местните жители.

Момченцето починало от раните си в болница.

Местните хора разказват, че атаките на маймуните в района зачестяват.

