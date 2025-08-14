Свят

Генитално осакатяване уби едномесечно бебе

Гамбия има един от най-високите проценти на генитално осакатяване в света

14 август 2025, 23:13
П равозащитници в Гамбия призовават за справедливост, след като смъртта на едномесечно бебе беше свързана с генитално осакатяване на жени, широко практикувана, но незаконна процедура, която ще бъде преразгледана от Върховния съд на страната.

Гамбия има един от най-високите проценти на генитално осакатяване в света, като 73% от жените и момичетата на възраст от 15 до 49 години са преминали през процедурата, според данни на УНИЦЕФ за 2024 г., предава "Дейли мейл".

"Жестоко унижение": Момичета "минават през ада" в Сомалия

Бебето момиченце беше обявено за мъртво при пристигането си в болница в столицата Банджул, след като „твърди се, че е било подложено на обрязване“, довело до силно кървене, съобщиха полицейските сили на Гамбия.

Смъртта предизвика възмущение сред защитниците на правата на жените, работещи срещу дълбоко вкоренената културна практика.

„Гениталното оскатяване не е културна традиция, която трябва да бъде защитавана - това е форма на насилие, основано на пола, която може да убие“, коментира Сантана Симиу, адвокат по правата на човека.

Две жени, за които се твърди, че са замесени в случая с починалото бебе, са в ареста, съобщи полицията, докато се провежда разследване в западния град Уелингара.

Инфибулация – нечовешката традиция, за която не се говори достатъчно

Изследователи от британския университет в Бирмингам изчислиха в проучване, публикувано през 2023 г., че приблизително 44 320 момичета и млади жени умират всяка година поради генитално осакатяване в страните, където то се практикува. Бившият гамбийски диктатор Яхя Джаме, който сега е в изгнание, забрани практиката през 2015 г., като я определи за остаряла и противоречаща на исляма.

През юли 2024 г. законодателите разгледаха въпроса, потвърждавайки закона от 2015 г. въпреки натиска от традиционалистите. Но забраната беше незабавно оспорена пред Върховния съд на Гамбия, където делото не е приключило. Съществува опасност съдът да обяви закона за противоконституционен.

Източник: Daily Mail    
Гамбия жени дете генитално осакатяване
