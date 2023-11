Трагедия с "Ромео и Жулиета": Актьори са в тежко състояние след падане от балкон

Д вама актьори са тежко ранени след падане от балкон по време на постановка на "Ромео и Жулиета" в Унгария.

28-годишната Юлия Саш, която играе Жулиета, и 60-годишният Ото Лайош Хорват, който играе баща ѝ, лорд Капулети, са в тежко, но стабилно състояние в болница след инцидента в петък.

Actor and actress are seriously injured after falling from a balcony as they performed Romeo and Juliet in Hungary https://t.co/WvusNK3acH pic.twitter.com/PBQJLCykcv