Свят

Товарен кораб е ударен от "неидентифициран снаряд" край Доха

10 май 2026, 13:36
Източник: AP/БТА

Т оварен кораб е бил ударен от "неидентифициран снаряд", докато е плавал на 23 морски мили северно от Доха, съобщи Британската агенция за сигурност на корабоплаването UKMTO, цитирана от "Ройтерс". 

Ударът е предизвикал малък пожар, който е загасен, а капитанът на кораба е докладвал, че няма пострадали или щети за околната среда, добави агенцията. 

Властите са започнали разследване на източника на снаряда.

Плавателните съдове в района са предупредени да преминават с повишено внимание. 

Корабите трябва да докладват и всякакви подозрителни действия на UKMTO. 

Това е поредната атака срещу плавателен съд в Персийския залив от началото на крехкото примирие, с което бяха прекратени бойните действия между САЩ и Иран, отбелязва "Асошиейтед прес". 

Междувременно корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) отрече преминаването на товарните кораби, плаващи под американски флаг, през Ормузкия проток, както обяви по-рано Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ), предаде "Франс прес".

"Два търговски кораба, плаващи под американски флаг успяха да преминат през стратегическия морски път", обяви по-рано днес СЕНТКОМ.

"Нито един товарен кораб или петролен танкер не е преминавал през Ормузкия проток през последните часове, а твърденията на представителите на САЩ са неоснователни и напълно погрешни", написа КГИР в канала си в Telegram.

"Американски военни кораби, служещи си с подмолни тактики, с които изключват радарите си, се приближиха до Ормузкия проток, но нашият отговор беше светкавично бърз", написа в X от своя страна главнокомандващият иранските въоръжени сили генерал-майор Амир Хатами.

"Бяха изстреляни крилати ракети и бойни дронове. Сигурността на този регион е червена линия за Иран", допълни Хатами.

Източник: БТА - Валерия Динкова, Николай Джамбазов    
Товарен кораб Нападение Персийски залив Иран САЩ Ормузки проток Морска сигурност Разследване Неидентифициран проектил Доха
