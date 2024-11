Това са думите, които лекарите никога не трябва да казват на пациентите си

К огато сме уязвими, думите са от значение, а малко са обстоятелствата, при които сме по-уязвими, отколкото когато става въпрос за здравето ни. Последното нещо, което бихте искали да чуете от лекаря си, е някакъв тромав фаталистичен израз като „няма надежда“ - или още по-лошо, „въртим се в кръг“.

Дори само една дума може да причини страдание или страх на пациентите и техните семейства, да подкопае доверието в лекарите или дори да осуети вземането на важни решения. Сега изследователите са определили така наречените „думи, които никога не бива да се използват пред пациенти при никакви обстоятелства“; надеждата е, че списъкът ще помогне на лекарите да идентифицират собствените си думи, за да могат да изберат по-полезен език.

Медицината се развива непрекъснато, но има някои аспекти на медицинските грижи, които на практика остават „вечни“. Това включва преживяванията на пациентите, като страх, липса на специализирани познания, нереалистични очаквания, чувство на болка и т.н.

Сложните процедури - като тези, свързани с напреднала сърдечна недостатъчност, рак и белодробно заболяване в последен стадий - често изискват подробни обяснения, за да се отговори на тези опасения. Естеството на тези разговори обаче може да накара някои медицински служители да се объркат или да преминат към по-предизвикателни изказвания, които пациентите и техните семейства могат да възприемат като студени, безчувствени или просто обидни.

