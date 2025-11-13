Свят

Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.

Украинският президент предупреди, че Москва увеличава производството на оръжие

13 ноември 2025, 14:08
Зеленски: Русия се готви за мащабна война в Европа през 2029 или 2030 г.
Източник: AP/БТА

Р усия увеличава производството на военно оборудване, което показва не само нейното нежелание да прекрати войната срещу Украйна, но и плановете ѝ да започне мащабна агресия в Европа в периода между 2029 г. и 2030 г., заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ. 

Зеленски: Агресията на Русия може да бъде победена

"Трябва да признаем, че те искат голяма война и трябва да се подготвим през 2029 или 2030 г. - в този период от време - да започнат такава голяма война. На европейския континент. Разглеждаме това като наистина голяма предизвикателство", написа Зеленски в Telegram.

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Той подчерта, че в момента Русия няма намерение да спре агресията си срещу Украйна. 

"Предвид ситуацията на бойното поле, не виждаме Русия да иска да спре. Проблемът е, че като погледнем към отбранителната военна промишленост на Русия, виждаме, че те увеличават производството си. И нашата оценка е, че те искат да продължат тази война", добави той. 

Русия ще продължи да убива – Зеленски с ясно послание

Според Зеленски съвместният натиск може да принуди Русия да прекрати войната.

Той призова партньорите да обмислят как да спрат руснаците в Украйна и да направят всичко възможно, за да намалят техните способности, "да не им дават пари, които все още може да получават от енергията. И да не им дават оръжия."

Източник: БТА/Симеон Томов    
Зеленски Русия Европа война
Всичко от днес

