Мощно торнадо се изви в Турция, ранени

С мерч се изви снощи в турския град Чешме, окръг Измир, като рани работници и нанесе огромни щети, предаде турската частна телевизия НТВ.

Tornado injures at least four people in Alacati, Turkey, and causes "great" damage to city's seaport, Izmir mayor says; emergency crews responding https://t.co/ZwYmB0xBhC

16 души бяха ранени, след като смерчът и силният вятър събориха кран на строителен обект.

Торнадото преобърна множество автомобили, както и лодки и две луксозни яхти на пристанището Алачатъ.

