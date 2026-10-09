Двойно торнадо връхлетя Сицилия, много ранени

Д войно торнадо връхлетя днес западното крайбрежие на южния италиански остров Сицилия. Единадесет пострадали, сред които четири деца, бяха приети в болница, съобщи "Куотидиано Национале".

Двойното торнадо - рядко природно явление, се образувало над морето и връхлетяло сушата в района на Марсала.

Торнадо в Сицилия – жертва и ранени

Бурята нанесла сериозни материални щети, включително на училище в този град в провинция Трапани.

В учебното заведение, което на практика било разрушено, пострадали петима възрастни и шест деца, четири от които са настанени в болница.

Бедствия в Италия - торнадо, пропадна път

Ранени са и двама души, чийто автомобил бил отнесен от път и паднал в дере.

Бури са причинили щети и в южната италианска област Кампания.