Проучване: Токсични химикали замърсяват голяма част от водата на Земята

П ървото проучване за количествено определяне на въздействието на токсичните "вечни химикали" върху околната среда в световен мащаб установи, че голяма част от изворните води по света, които не са били преработени за пиене, са по-замърсени, отколкото се e предполагало.

Токсичните "вечни химикали", които не се разграждат, са известни още като пер- и полифлуороалкилни вещества (накратко PFAS). Те са популярни от 50-те години на миналия век и сега съществуват над 14 000 химикали, създадени от човека, които се използват в покрития и продукти, устойчиви на петна, топлина, масла, мазнини и вода.

Но макар да си мислите, че те се ограничават до неща като тенджери и тигани, PFAS присъстват и в други продукти. Това включва дрехи, мебели, лепила, опаковки за храни, повърхности за готвене, изолацията на електрически проводници и пяна за гасене на пожари. PFAS са открити и в предполагаемо биоразградими продукти, като например хартиени сламки.

През последните години осъзнахме потенциалната заплаха, която тези химикали представляват както за нашето здраве, така и за околната среда. Проучванията са установили потенциални връзки между излагането на PFAS и развитието на различни неблагоприятни последици за здравето, включително променен метаболизъм, регулиране на телесното тегло, нарушена бъбречна функция, заболявания на щитовидната жлеза, променени нива на половите хормони и развитие на различни видове рак - на черния дроб, бъбреците и тестисите.

Въпреки че тук има проблеми. Въпреки че PFAS наистина са свързани с тези здравни последици, все още не е доказано, че ги причиняват. Въпреки това нарастващият брой доказателства накара много регулаторни органи от цял свят да започнат да затягат ограниченията върху тяхната употреба, макар и в различна степен.

Но въпреки тези изследвания все още има много неща, които не знаем за мащаба или естеството на тази заплаха. Дори не знаем какво количество от тези химикали се съдържа в нашите водоизточници.

Въпреки това ново международно проучване, ръководено от изследователи от Университета на Нов Южен Уелс в Сидни, установи, че голяма част от световните водоизточници превишават границите на PFAS за безопасно пиене.

"В много от нашите изворни води съдържанието на PFAS е над регулаторните граници", казва в изявление главният автор на проучването професор Денис О'Карол.

"Вече знаехме, че PFAS са широко разпространени в околната среда, но бях изненадан да открия голямата част от изворните води, които са над препоръчителните стойности за питейна вода. Говорим за над 5 %, а в някои случаи надхвърля 50 %", споделя още О'Карол.

Използвайки различни източници, включително правителствени доклади, бази данни и рецензирана литература от цял свят, екипът успява да създаде повече от 45 000 точки с данни, обхващащи период от 20 години.

Въпреки обезпокоителните резултати О'Карол подчертава, че тези следи от PFAS са открити във водоизточници, като например язовири, а не в питейна вода. Последната преминава през пречиствателни станции, които пречистват водата за консумация. Някои от тези съоръжения дори са проектирани така, че да намаляват количеството на химикали като PFAS, преди водата да достигне до нашите кранове.

Въпреки това не всички доставчици на вода извършват рутинни измервания на широкия спектър PFAS, които потенциално се съдържат във водата.

🚨BREAKING: TOXIC PFAS "FOREVER CHEMICALS" FOUND IN GLOBAL WATER SUPPLIES



31% of worldwide groundwater samples reportedly have harmful PFAS levels, known to cause serious health issues like liver damage and cancer.



Surface water isn't spared either, with 16% exceeding safe PFAS… pic.twitter.com/JCM3egvaxU