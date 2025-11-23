България

София е домакин на 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС

23 ноември 2025, 10:09
София е домакин на 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС
Източник: iStock photos/Getty images

Н ародното събрание е домакин на 66-ата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС), съобщиха от парламентарния пресцентър.

Основна тема на форума, който от днес до 25 ноември ще събере в София делегации от парламентите на държавите членки на организацията, ще бъде „Сътрудничество с Европейския съюз и други международни организации“.

Днес председателят на Народното събрание и председател на ПАЧИС Рая Назарян ще открие и ръководи заседанията на ръководството на ПАЧИС, които традиционно предшестват най-големия форум на организацията.

Заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев ще открие 66-ата Генерална асамблея на 24 ноември 2025 г. в 10.00 часа в зала „София Гранд“ на хотел „Маринела“. Предвижда се участниците да бъдат поздравени от председателя на парламента на Грузия Шалва Папуашвили, от ръководителя на делегацията на Народното събрание в ПАЧИС и председател на парламентарната комисия по икономическа политика и иновации Петър Кънев, както и от генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев. На откриването са поканени представители на други парламентарни асамблеи, международни организации и посланиците на държавите членки на ПАЧИС.

Заместник-председателят на Народното събрание Драгомир Стойнев ще предаде ротационното председателство на ПАЧИС на председателя на парламента на Грузия Шалва Папуашвили. От 1 юли 2025 г. България пое ръководството на Асамблеята за период от шест месеца от парламента на Азербайджан.

„Морето сближава всичко далечно“ е озаглавена изложба от стари карти на Черно море, която ще бъде открита от заместник-председателя на Народното събрание Драгомир Стойнев.

Участниците в 66-ата Генерална асамблея на ПАЧИС ще се запознаят с информация за 

дейността на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), на Черноморската банка за търговия и развитие, на Бизнес съвета на ЧИС, на Международния център за изследвания на Черно море и на Съюза на сдруженията за пътен транспорт на ЧИС. Предвидено е да бъдат избрани заместник-председатели на ПАЧИС и да бъде приет бюджетът на Асамблеята за 2026 г.

Предвижда се делегатите на форума да приемат препоръки за икономическите, правните и социалните аспекти на използването на изкуствения интелект за устойчиво социално-икономическо развитие в региона на ЧИС. Те ще определят и датата, мястото и дневния ред на следващата Генерална асамблея на ПАЧИС.

"Очаквам в София парламентаристите от държавите членки на ПАЧИС да вземат далновидни решения, с които да подпомогнат сътрудничеството и развитието на страните от Черноморския регион", отбеляза председателят на Народното събрание Рая Назарян на среща на 21 ноември с генералния секретар на ПАЧИС Асаф Хаджиев, който е в България за 66-ата Генерална асамблея. 

Източник: БТА, Лора Метанова    
ПАЧИС генерална асамблея
