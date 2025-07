TikTok ще предупреждава родители, когато тийнейджъри публикуват публични видеоклипове

TikTok вече ще предупреждава родителите, когато тийнейджърът им публикува публично видео, като част от новите инструменти за безопасност, пуснати тази седмица, пише Sky News.

Само дни след като Обединеното кралство въведе нови правила за интернет безопасност, компанията за социални медии пусна повече защити за младите потребители.

Една нова функция предупреждава родителите, чрез настройката „семейно сдвояване“ на платформата, когато техният тийнейджър публикува публично.

Родителите могат също да получават известия, когато детето им докладва видеоклип, въпреки че няма да може да види докладваното съдържание.

Други нови инструменти включват предоставяне на по-голям контрол на създателите върху коментарите, които виждат под публикациите си, и как феновете им могат да взаимодействат с тях.

TikTok предлага опции за родителски контрол за своите тийнейджърски акаунти от повече от пет години, а други приложения за социални медии като Instagram също предлагат възможност родителите и децата да свързват акаунтите си.

Али Лоу, директор на TikTok за публична политика във Великобритания, заяви, че платформата разглежда онлайн безопасността като „състезание, което никога не се печели“.

Говорейки ексклузивно за Sky News, г-н Лоу добави, че компанията ще продължи да актуализира защитите за акаунти на тийнейджъри.

„От проучване, което проведохме с Internet Matters, знаем, че когато тийнейджърите чувстват, че контролират онлайн поведението и навиците си, това играе положителна роля за тяхното благополучие“, каза той, „но те също така ценят това, че родителите им им помагат да проверят и разберат настройките за поверителност и безопасност.“

Новите функции се въвеждат на фона на разгарящите се дискусии относно безопасността в интернет във Великобритания .

Откакто Ofcom започна да налага нови проверки за възраст и настройки на платформата миналия петък, над 400 000 души призоваха правителството да отмени Закона си за онлайн безопасност.

На въпроса дали смята, че Законът за онлайн безопасност е отишъл твърде далеч в ограниченията си, г-н Лоу каза, че TikTok „вече забранява по-голямата част от съдържанието, класифицирано като вредно за деца съгласно Закона за онлайн безопасност, за всички потребители“.

