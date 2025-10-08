Свят

Тежка катастрофа на Околовръстното в София, жена и 11-годишно момиче са в болница

Медицинските екипи са транспортирали ранените до спешния институт "Пирогов"

8 октомври 2025, 21:07
Тежка катастрофа на Околовръстното в София, жена и 11-годишно момиче са в болница
Източник: iStock

Л ек автомобил се е преобърнал на кръстовището между булевард "Ломско шосе" и Околовръстния път на София. Сигналът за инцидента е подаден в 18:43 часа, съобщиха за БНР от Центъра за спешна медицинска помощ.

Към мястото са изпратени две линейки. Пострадали са 38-годишна жена, която е с травми на главата и едната ръка, и 11-годишно момиче. То е с комоцио и множество наранявания.

Лек автомобил и линейка се блъснаха в София

Медицинските екипи са транспортирали ранените до спешния институт "Пирогов".

От АПИ съобщиха, че заради произшествието е спряно движението по отбивката за кръговото кръстовище на Софийския околовръстен път /II-18/ за Волуяк и Монтана.

Източник: БНР    
