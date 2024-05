Тежка автобусна катастрофа във Флорида, 8 загинали и много ранени

О сем души са загинали и осем са били тежко ранени при катастрофа на автобус, превозващ работници в северната част на Флорида, съобщи говорител на пожарната служба в щата Калифорния, предаде Ройтерс.

Работниците пътували към град Дънелон, малка фермерска общност в окръг Марион, когато автобусът им се преобърнал около 8:30 ч. сутринта на западния щатски път 40, съобщи "Окала Стар Банър", като се позова на пътния патрул на Флорида и пожарната служба на окръг Марион.

Massive Florida bus crash leaves at least 8 dead | Click on the image to read the full story https://t.co/SxVdSGWAmP

В автобуса са пътували общо 53 души, като 37 от тях са били откарани в болница с наранявания, заяви Джеймс Лукас от пожарната служба на окръг Марион.

The Florida Highway Patrol is investigating a deadly bus crash involving a group of migrants on State Road 40 in Marion County. Officials said 53 were onboard heading to a watermelon farm when the crash occurred. https://t.co/HLk7WkwEim pic.twitter.com/Bb5pzhQ0oK