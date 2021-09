Терористична атака в Нова Зеландия, има ранени

П олицията в Нова Зеландия застреля екстремист, който намушка с нож най-малко шестима души в супермаркет в град Оукланд, информира BBC.

Терор във Виена: Градът опустя, търсят още нападатели

New Zealand PM Ardern says supermarket stabbing was 'terrorist attack' Videos online show panicked shoppers running out of the Countdown supermarket at LynnMall. https://t.co/4meZplwUVC pic.twitter.com/GDbIbSczUY