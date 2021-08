Юли тази година е бил най-горещият месец в историята

Ю ли е бил най-горещият месец, откакто се правят измервания на средната температура на Земята през 1880 г.

Американската национална администрация за океаните и атмосферата обяви, че през миналия месец средната температура на сушата и повърхността на океаните по света е била с 1,67 градуса по Целзий над средната за XX век от 15,8 градуса.

Температурният рекорд през юли е с 0,02 градуса над предишния, измерен през 2016 г. и повторен през 2019 г. и 2020 г.

Юли обикновено е най-топлият месец в годината, а юли 2021 г. надминава не само температурния рекорд за месеца, но и въобще.

В същото време е регистрирано и голямо свиване на ледените шапки в Арктика и Антарктида.

