Неистови горещини: Лас Вегас постави температурен рекорд за всички времена

В неделя Лас Вегас, Невада, преживя най-горещия си ден в историята - около 16:00 ч. местно време температурата на международното летище "Хари Рийд" достигна рекордните 48.8o C.

"На международното летище "Хари Рийд" температурите достигнаха 48.8o градуса", съобщи снощи филиалът на Националната метеорологична служба (NWS ) в Лас Вегас.

(Видеото е архивно: Неистови горещини: Жегите в Индия взеха жертви)

Well, it managed to hit 120° at Harry Reid Airport. #nvwx

По-малко от час по-рано NWS обяви друг предварителен температурен рекорд за деня - 47.7о С, която беше отчетена към 14:33 ч. местно време на международното летище "Хари Рийд", с което е счупен предишният рекорд от 47.2о С, достигнат през 1942, 2005, 2013, 2017 и 2021 г., според NWS. Към 15:15 ч. местно време на летището са отчетени 48.3о С.

Рекордната температура идва в момент, когато Лас Вегас е в режим на предупреждение за прекомерни горещини, което се очаква да остане в сила поне до четвъртък, 11 юли. NWS предупреди жителите да очакват "опасно горещи условия за необичайно дълъг период" в части от северозападна Аризона, югоизточна Калифорния и южна централна и южна Невада.

Лас Вегас, Невада

През този уикенд в трите щата вече бяха счупени редица дневни температурни рекорди. В Долината на смъртта в Калифорния бяха отчетени 53.3о С, регистрирани преди това само през 2007 г.; в Барстоу-Дагет, Калифорния, бяха отчетени 48.8o градуса, с което беше счупен рекордът от 1989 г. от 46.6 градуса; в Бишоп, Калифорния, бяха отчетени 43.8 градуса, с четири градуса над рекорда от 2021 г. , а Палм Спрингс, Калифорния, отчете нов рекорд за всички времена с 51.1 градуса в петък.

Юлската гореща вълна идва по петите на най-горещия юни в историята според глобалния температурен анализ на НАСА, който отбеляза 13-ия пореден месец с рекордно високи температури за нашата планета. Това е тенденция, която според учените е тясно свързана с глобалното затопляне и безразсъдното изгаряне на изкопаеми горива.

Numerous daily record high temperatures once again broke or tied today. Also, preliminarily all-time record high temperatures were set or tied at Las Vegas, Bishop CA and Barstow-Daggett CA. #nvwx #azwx #cawx #HeatSafety pic.twitter.com/nfq37dHf6h