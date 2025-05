ОАЕ регистрираха температурен рекорд от 51,6°C

О бединените арабски емирства регистрираха температурен рекорд за месец май - 51,6 градуса по Целзий, предаде Франс прес, като се позова на Националния метеорологичен център.

"Най-високата температура, регистрирана в страната днес, е 51,6 градуса по Целзий в град Суейхан, на около 70 километра северно от големия град Ал Аин в Абу Даби. Рекордът беше отчетен в 13,45 ч. местно време“, заяви Центърът в „Екс“. Така е бил счупен рекордът, поставен вчера пак в Абу Даби и възлизащ на 50,4 градуса по Целзий.

The United Arab Emirates breached its May temperature record for the second day in a row, hitting 51.6 degrees Celsius on Saturday, according to the National Center of Meteorology.



"The highest temperature recorded over the country today is 51.6C in Sweihan (Al Ain) at 13:45 UAE… pic.twitter.com/qWxTQxgsQl