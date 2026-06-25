България

Жена без юридическо образование предлагала правни услуги в Кюстендил, обискираха офиса ѝ

По случая се работи от няколко месеца

Василена Василева Василена Василева

25 юни 2026, 11:05
Жена без юридическо образование предлагала правни услуги в Кюстендил, обискираха офиса ѝ
Източник: БТА

П олицаи от Кюстендил са иззели документи от офис на жена, извършвала правни услуги без да има юридическо образование.

Униформените са извършили процесуални действия под надзора на наблюдаващ прокурор и с разрешението на Районния съд в Кюстендил в жилище и офис в града, обитавани от 59-годишната жена.

Тя се е представяла за адвокат и е предлагала правни услуги. От претърсените обекти са иззети множество документи, казаха от полицията.

В хода на образувано по-рано досъдебно производство е установено, че жената е неправоспособна - няма юридическо образование, а клиентите ѝ са били измамени, като са заплащали правна услуга, която не са получавали. 

По случая се работи от няколко месеца. Към настоящия момент жената не е задържана.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова    
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