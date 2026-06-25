България

Румънският президент Никушор Дан: Ще имаме прозападно правителство на малцинството

Никушор Дан проведе консултации с всички парламентарно представени партии и групи

25 юни 2026, 11:40
Румънският президент Никушор Дан: Ще имаме прозападно правителство на малцинството
Източник: Getty

Р умъния ще има прозападно правителство на малцинството, заяви в сряда в град Клуж президентът Никушор Дан във връзка с настоящата политическа криза, съобщават румънските медии.

По думите на държавния глава политическите партии ще обсъдят днес помежду си условията, при които ще подкрепят правителство на малцинството, а в петък ще представят заключенията си в президентството. „Във връзка с номинацията за премиер, имах кръг преговори във вторник. Стигна се до заключение, че ще имаме прозападно правителство на малцинството и сега партиите са в период, в който поеха ангажимент, че ще представят условията за подкрепа на правителство на малцинството, без да участват в него“, заяви президентът. 

Във вторник той проведе консултации с всички парламентарно представени партии и групи, след като предишния ден парламентът отхвърли предложението за правителство на Адриан Вещя.

На консултациите три десноцентристки партии – Национално-либералната, „Съюз за спасение на Румъния“ и Демократичен съюз на унгарците в Румъния, предложиха съставяне на правителство на малцинството. Според предложението на трите партии, независимо от кой лагер ще бъде номиниран министър-председателят, трябва да бъде сключено споразумение, което да осигури необходимия брой гласове от партиите с прозападна ориентация за встъпване в длъжност на правителството.

В същото време Социалдемократическата партия, която напусна през април широката прозападна коалиция и свали от власт правителството с вот на недоверие, внесен съвместно с крайната десница, обяви, че е готова да поеме управлението на страната и предложи лидера си Сорин Гриндяну за министър-председател.

Гриндяну каза вчера, че Социалдемократическата партия ще обсъди с Национално-либералната партия, Демократичния съюз на унгарците в Румъния и евентуално със Съюз за спасение на Румъния проект за политическо споразумение.

Телевизия "Диджи 24" посочва, че президентът разполага сега с варианти за министър-председател и от двата лагера, а партиите трябва да договорят помежду си споразумения за взаимна подкрепа, без да знаят кой ще бъде предложен за премиер.

Партиите ще трябва да се договорят какви политики ще води правителството, което ще встъпи в длъжност.  В понеделник (22 юни) румънският парламент отхвърли първото предложение за премиер и правителство. Ако в рамките на 60 дни законодателният орган отхвърли две предложения за кабинет, конституцията предвижда възможност за предсрочни избори, каквито досега не са били провеждани в Румъния. 

Източник: БТА/София Георгиева    
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