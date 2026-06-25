Васил Терзиев съди депутат от ДПС за 20 000 евро заради публикация в социалните мрежи

К метът на София Васил Терзиев е завел дело за 20 000 евро срещу депутата от ДПС Станислав Анастасов заради публикация в социалните мрежи, която според него съдържа клеветнически твърдения и обидни квалификации.

По информация на Терзиев съдът е допуснал обезпечение на иска чрез налагане на запор върху банкови сметки на народния представител до приключване на съдебното производство.

Повод за делото е публикация на Анастасов от 12 март 2026 г., в която депутатът отправя тежки обвинения към столичния кмет, определяйки го като „основен спонсор на педофилска секта“, „набеден за кмет“ и „дегенерат“.

В своя позиция Васил Терзиев заявява, че подобни твърдения надхвърлят границите на политическата критика и представляват недопустима атака срещу обществения дебат.

„Когато публични личности започнат съзнателно да разпространяват клевети, да приписват престъпления без доказателства и да превръщат омразата в политически инструмент, вече не става дума за критика. И не става дума за моя личен комфорт. Става дума за това какъв обществен стандарт приемаме за нормален“, посочва столичният кмет.

Според него разпространяването на неверни твърдения от публични фигури има негативен ефект не само върху засегнатите лица, но и върху доверието в институциите.

„Безнаказаното потъпкване на фактите разрушава доверието в институциите и самата демокрация“, заявява Терзиев.

Той подчертава, че отговорността е особено голяма, когато подобни изказвания идват от избрани представители на гражданите.

„Отговорността е още по-голяма, когато подобно поведение идва от хора, призовани да представляват гражданите в Народното събрание“, допълва кметът на София.

По думите му решението да потърси защита по съдебен ред не е продиктувано от лични мотиви, а от убеждението, че публичният дебат трябва да се води в рамките на закона и фактите.

„Избрах да потърся защита по съдебен ред не защото не мога да понеса поредната обида, а защото вярвам, че демокрацията не се защитава само с избори. Тя се защитава и с ясното разбиране, че свободата на словото не е свобода да клеветиш без последствия“, заявява Терзиев.

Към момента няма публично оповестена позиция на Станислав Анастасов по повод заведения иск и наложената от съда обезпечителна мярка.

Предстои спорът да бъде разгледан по същество от съда, който ще прецени дали публикуваните твърдения представляват клевета и дали са нанесени неимуществени вреди на столичния кмет.