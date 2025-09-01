Свят

"Те са в опасност“: Изолирано племе се срещна с външни хора

През 2024 г. двама дървосекачи бяха убити с лък и стрели, след като навлязоха на тяхна територия

1 септември 2025, 15:20
"Те са в опасност“: Изолирано племе се срещна с външни хора
Източник: iStock

Е дно от най-големите изолирани племена на планетата – Машко Пиро – наскоро е имало контакт с външни хора, което предизвика сериозни опасения сред активистите, че общността е застрашена, предаде New York Post. 

„Много е тревожно, те са в опасност“, каза Енрике Анес, президент на съседната местна общност Йине, пред The Independent.

Турист извърши незаконно посещение на изолирано племе, убило мисионер през 2018 г.

Машко Пиро живеят дълбоко в тропическите гори на Амазонка и е известно, че реагират враждебно при редките срещи с външни хора. През 2024 г. двама дървосекачи бяха убити с лък и стрели, след като навлязоха на тяхна територия.

Земите на племето са богати на гъсти гори и стават все по-застрашени от дърводобивни операции през последните години, което води до нарастващ брой срещи с външни хора. Снимки, публикувани от Survival International, показват десетки представители на Машко Пиро в близост до работещи дърводобивни екипи. Според активистите всяко взаимодействие крие риск от насилие или разпространение на болести, срещу които племето няма естествен имунитет. Организацията подчерта, че подобни контакти вече са довели до изчезването на други местни групи в Амазонка.

„Сблъсъкът може да е неизбежен“, предупреди Тереза Майо, изследовател в Survival International, като отбеляза, че въпреки смъртоносните инциденти, операциите за дърводобив продължават с бързи темпове. „Те все още имат лиценз от правителството и така оправдават дейността си, дори ако знаят, че излагат на риск живота както на Машко Пиро, така и на собствените си работници.“

Съветът за стопанисване на горите, който сертифицира устойчив добив на дървесина, е наредил на компанията Maderera Canales Tehuamanu да прекрати дейността си до ноември. Въпреки това Survival International подозира, че заповедта не се спазва, като се позовава на наличието на тежки машини и следи от мостове в района.

Активисти предупреждават, че постоянен мост над река Теуаману може да отвори път за още по-дълбоко навлизане на дърводобив в гората и да увеличи риска от срещи с изолираното племе.

Министерството на културата на Перу заяви пред изданието, че разглежда сигнала на Survival International. Ведомството посочи, че вече е създало осем резервата за местни племена, работи по още пет и в момента управлява 19 контролни пункта с 59 служители за защита. Само през тази година са проведени над 440 патрула в региона, а бюджетът за защита на местните общности е увеличен повече от два пъти през 2025 г.

Източник: New York Post    
