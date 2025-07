Татуирана мумия на 2500 години разкрива древни тайни

В исококачествени изображения на татуировки, открити върху 2500-годишна сибирска „ледена мумия“, разкриват изключителни декорации, които съвременен татуист би намерил за истинско предизвикателство, съобщават изследователи.

Сложните изображения на леопарди, елени, петли и митично същество, което е наполовина лъв и наполовина орел, изрисувани върху тялото на жената, хвърлят светлина върху древната воинска култура, пише BBC.

Мистерията на татуираната мумия: 800-годишни символи озадачават учените

Археолозите са работили съвместно с професионален татуист, който възпроизвежда древните орнаменти върху собствената си кожа, за да разберат по-добре техниката на изпълнение.

Татуираната жена, около 50-годишна, принадлежи към номадския народ Пазирик, които са яздили коне и са обитавали обширната степ между Китай и Европа.

Съвременните сканирания разкриват „сложна, отчетлива и равномерна“ татуировка, невидима за просто око.

„Тези открития ме карат да се замисля колко умели са били тези хора“, казва водещият автор д-р Джино Каспари от Института по геоантропология Макс Планк и Университета в Берн пред BBC News.

Разкриването на детайли за древните социални и културни практики е предизвикателство предвид факта, че повечето доказателства са се загубили с времето. Още по-трудно е да се доближиш до интимните детайли от живота на отделен човек.

Пазирикските „ледени мумии“ са открити в ледени гробници в планините Алтай в Сибир през 19 век, но досега татуировките върху тях бяха трудно различими.

С помощта на инфрачервена дигитална фотография в Ермитажа в Санкт Петербург, руски експерти за първи път създадоха сканирания с висока разделителна способност на татуировките.

„Това ни доближи до разбирането за хората зад орнаментите – как са работели и учели. Изображенията сякаш оживяха“, споделя д-р Каспари.

Tattooing has been practiced across the globe since at least Neolithic times. Some of the most extraordinary ones can be seen on the Princess of Ukok.



