Афганистански съюзници на САЩ в капан: Забраната на Тръмп разделя семейства

К огато президентът Доналд Тръмп издаде прокламация миналата седмица, с която блокира граждани на Афганистан и 11 други страни да пътуват до Съединените щати, това допълнително увеличи страха, несигурността и чувството за предателство, които много уязвими афганистанци вече изпитват, предаде CNN.

Афганистан: Живот без надежда, оцеляват с хляб и чай

Съществуват различни имиграционни пътища за афганистанците да достигнат до САЩ, но почти всеки от тях е бил засегнат по време на администрацията на Тръмп. Хиляди афганистанци вече бяха оставени без помощ поради съкращения на услуги и офиси, предназначени да съдействат при кандидатстването за визи. Тези, които отговарят на условията за статут на бежанец, са се сблъскали с почти пълно спиране на усилията за презаселване. Други, които вече живеят в САЩ с временен защитен статут, може сега да бъдат принудени да напуснат, след като администрацията обяви прекратяването на програмата.

Забраната за пътуване, обявена в сряда, предвижда изключение за лица, притежаващи специални афганистански имигрантски визи (SIV), които са предназначени за тези, работили за или от името на САЩ поне една година по време на почти две десетилетия военни действия в Афганистан.

Обаче защитниците посочват, че много други, които са помогнали на САЩ, не задължително отговарят на условията за SIV. Някои от тях може да не покриват изискването за едногодишна заетост, например, или технически да не отговарят на критерия за работа директно за или от името на правителството на САЩ. Те и други, включително членове на семейството, които имат каквато и да е връзка със САЩ, остават изложени на риск от репресии.

Will the U.S. be able to recruit local allies in future conflicts after this? 🧐 ‘Afghans who helped US war effort feel betrayed by Trump’s travel ban.’ @CNN reports. https://t.co/C14ehIaYPL

Защитниците приветстваха съществуването на SIV, но много от тях отбелязват, че на практика това е много ограничено, поради другите съкращения и изменения в политиката на администрацията.

Държавният департамент информира Конгреса в известие, че Службата на координатора за усилията за преместване на Афганистан "ще бъде премахната, а нейните функции ще бъдат пренасочени към Службата по въпросите на Афганистан."



Бившият служител на Държавния департамент също така отбеляза, че администрацията прекратява програмата Enduring Welcome, която предоставя помощ на афганистанци, получаващи или кандидатстващи за SIV, да стигнат до трета страна, за да завършат имиграционната обработка. Тъй като САЩ нямат дипломатическо присъствие в Афганистан, кандидатите са принудени да проведат интервютата си за виза в друга държава.

I may not be here today if not for the translators who risked their lives to support American troops in Iraq. The Trump admin is denying Afghan heroes the protection we promised in exchange for putting their lives on the line for us. This is a purely callous betrayal. pic.twitter.com/8bbPjg6UWx