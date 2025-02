Учени подушиха древноегипетски мумии и се изненадаха

К огато виждаме предмети в музейните витрини, те често не разказват цялата си история. Едно от нещата, които обикновено се пренебрегват или дори се губят в процеса на консервация, е миризмата. В резултат на това губим много ценна информация, като например как е бил произведен обектът или как е функционирал.

Историята е разказана от Сесилия Бембибре, преподавател по устойчиво наследство:

Моята област се нарича „сетивно наследство“, което се отнася до начина, по който взаимодействаме с обектите на културното наследство със сетива, различни от зрението. Като част от нея разработвам методи за идентифициране и запазване на миризми с културно значение.

Например работих с катедралата „Сейнт Пол“, за да пресъздам аромата на нейната библиотека, за да се гарантира, че тя може да бъде усетена от бъдещите поколения. Участвах и във финансиран от ЕС проект, наречен Odeuropa, който работи с компютърни специалисти и историци, за да разкаже историите на миризмите от 300-годишната история на Европа.

С помощта на някои парфюмеристи възстановихме миризми като тези на Амстердам от XVII в. с неговите канали и липи. В резултат на това например посетителите на музея в Улм, Южна Германия, могат да се запознаят с нашите обонятелни интерпретации за десет от изложените картини.

Най-новият ми проект е много по-дълбоко в миналото. Университетът в Любляна, съвместно с университета в Краков и Египетския музей в Кайро, ме помоли да помогна в проучването на мумифицирани тела. Проучено бе мумифицирано тяло и в националния музей в Словения.

В строгите указания за изучаване на тези тела се посочва, че изследователите трябва да използват техники, които не са разрушителни. Един от начините е да се провери какво може да се научи чрез миризми, поради което се присъединих към проекта, ръководен от професор Матия Стрич и докторантката Ема Паолин.

Проучихме девет мумифицирани тела в Египетския музей, четири от които бяха изложени, а пет - на съхранение. Те обхващат различни времеви периоди, като най-старото е отпреди 3500 години. Освен това те са били консервирани по различни начини и съхранявани на различни места, така че дават прилична представа за всички мумифицирани тела в различни колекции по света.

Събрах екип от осем експерти, сред които бях и аз. Някои от тях са специалисти, които са работили с мен по други проекти, а други са колеги от Египетския музей, които предварително бяха обучени на миризма. Искахме те да участват в комисията, защото са много добре запознати с въпросните миризми.

Изследването

Започнахме с химически анализ, за да се уверим, че телата са безопасни за миризмата, тъй като в предишните десетилетия те са били обработвани със синтетични пестициди, за да се запази тяхната консервация. Няколко тела имаха високи концентрации на тези пестициди, които потенциално могат да бъдат канцерогенни, така че те бяха отстранени от изследването.

При останалите девет леко отворихме саркофазите им, за да поставим малки тръби и да извлечем количества въздух. Измерено количество от този въздух отиде в специални торбички, които занесохме в стая, отдалечена от изложбените площи, така че аз и другите смъркачи да можем да ги изпитаме „с носа си“.

По-голямото количество въздух е уловено в метални тръби, съдържащи полимер, който задържа летливите органични съединения, за да могат те да бъдат изследвани в лаборатория в университета в Любляна. Този въздух беше подложен на различни химически анализи, за да се види кои съединения присъстват, а също така беше разделен на съставните си части с помощта на хроматография, за да можем ние, обонятелите, да усетим и опишем всяка миризма поотделно.

Това беше много трудна работа: обикновено се редувахме да седим на края на специална машина с отвор, известен като обонятелен порт. В продължение на 15-20 минути изпитвате една след друга миризми, като трябва бързо да ги опишете и да оцените интензивността им. Всяка секунда може да се появява по една миризма, което може да е непосилно - затова се редувахме.

