Тайланд и Камбоджа се споразумяха да "укрепят примирието" по време на преговори в Китай

Тайландски и камбоджански представители на отбраната също се присъединиха към преговорите в Китай

29 декември 2025, 09:58
Източник: БТА

Т айланд и Камбоджа планират да възстановят взаимното доверие и постепенно да укрепят примирието след седмици на сблъсъци по границата, съобщи Пекин в комюнике с двете страни след преговори в югозападната част на Китай, информира Ройтерс.

В събота съседните държави от Югоизточна Азия сложиха край на седмици на ожесточени сражения, при които загинаха най-малко 101 души и бяха разселени повече от половин милион души, с второто си примирие от края на октомври.

Висшите дипломати на Тайланд и Камбоджа пристигнаха в китайската провинция Юнан за тристранни преговори с китайския външен министър Ван И, за да обсъдят ситуацията по границата в неделя и понеделник.

По време на срещата с тайландския и камбоджанския си колеги, Ван нарече примирието "трудно спечелено" и призова двете страни да не изоставят постигнатото и да не позволяват възобновяване на сраженията.

"Дискусиите между трите страни бяха ползотворни и конструктивни и беше постигнато важно съгласие", заяви Уан според изявление, публикувано от министерството му, в което не се споменава ролята на АСЕАН за улесняване на примирието.

Засегнатите страни трябва "да гледат напред и да продължат напред", добави Ван.

Тайланд и Камбоджа ще "възстановят политическото взаимно доверие, ще постигнат обрат в отношенията си и ще поддържат регионалния мир“, гласи съвместно комюнике, публикувано от агенция Синхуа.

"Прилагането на споразумението за прекратяване на огъня изисква непрекъсната комуникация и консултации, а възстановяването на двустранните отношения също трябва да продължи постепенно", заяви днес Ван.

Тайландски и камбоджански представители на отбраната също се присъединиха към преговорите в Китай, отбелязва Ройтерс.

