Тайфунът "Буалой" взе жертви във Виетнам

"Бил съм свидетел на много бури - тази е една от най-силните“, каза 45-годишният Нгуен Туан Вин

29 септември 2025, 10:56
Тайфунът "Буалой" взе жертви във Виетнам
Източник: БТА

Д вама души загинаха, а 17 са в неизвестност, след като тайфунът "Буалой" връхлетя Виетнам днес, предаде Ройтерс.

Стихията нанесе щети по жилищни сгради, прекъсна електропреносни мрежи, причини наводнения и предизвика огромни вълни, преди да отслабне, насочвайки се към Лаос.

"Буалой“ се е движил по северното крайбрежие на централната част на страната, преди да достигне сушата рано днес, вдигайки вълните до осем метра, сочат данните на националната метеорологична служба.

Прилив на брега на град Хюе взе една жертва, а другата е от паднало дърво в провинция Тхан Хоа, съобщи правителствената агенция за справяне с бедствията.

Седемнадесет рибари са в неизвестност, след като огромни вълни пометоха два рибарски кораба край провинция Куанг Три. Рибарски кораб и изгубил комуникация по време на бурята, обявиха властите.

"Бил съм свидетел на много бури - тази е една от най-силните“, каза 45-годишният Нгуен Туан Вин от провинция Нге Ан, докато почистваше отломки.

Съседите на Вин казаха, че са останали будни цяла нощ, опитвайки се да защитят домовете си, дори когато токът в жилищната им сграда спрял. "Бях буден цяла нощ, страхувайки се, че вратата ще бъде изтръгната от силните ветрове“, каза Хо Ван Куин.

Към 11:00 ч. местно време (7:00 ч. бълг. вр.) тайфунът се е движил над провинция Нге Ан в посока към Лаос, като максималната скорост на вятъра е отслабнала до 74 км/ч от 117 км/ч при достигане на сушата, съобщи метеорологичната служба на Виетнам.

"Буалой“ досега е повредил 245 къщи, наводнил е близо 1400 хектара оризови плантации и други култури и е отрязал достъпа до няколко района съгласно доклад на агенцията за справяне с бедствията.

В доклада не се споменават големи щети на промишлени обекти, въпреки че има някои големи фабрики по пътя на „Буалой“, включително тези, собственост на "Фокскон“ (Foxconn), "Луксшеър“ (Luxshare), "Формоза пластикс“ (Formosa Plastics) и "Винфаст“ (Vinfast).

На този етап виетнамското правителство е евакуирало над 28 500 души. Стотици полети бяха отменени или забавени, тъй като четири летища в централните провинции бяха затворени.

Циклонът предизвика проливни дъждове в по-голямата част от Виетнам от събота насам, а властите предупредиха за опасност от тежки наводнения и свлачища.

Прогнозите за валежите в някои части на страната са 500 милиметра до вторник.

С дългата си брегова линия на Южнокитайско море Виетнам е уязвим за тайфуни, които често се образуват на изток от Филипините. Там най-малко 10 души загинаха миналата седмица, след като "Буалой“ връхлетя островната държава.

Източник: БТА     
