Тайфунът "Каджики" взе 3 жертви във Виетнам, хиляди къщи са разрушени

Н ай-малко трима души загинаха, а 10 бяха ранени при преминаването на тайфуна "Каджики" през Виетнам, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс, и предупредиха, че проливните дъждове може да предизвикат наводнения и свлачища.
Бурята нанесе щети на близо 7000 къщи, наводни 28 800 хектара оризови насаждения и повали 18 000 дървета, съобщи правителството в изявление.
Съборени са и 331 електрически стълба, което е довело до спиране на тока в провинциите Тханхоа, Нгеан, Хатин, Тхайнгуен и Футхо.
Typhoon Kajiki, the 13th typhoon of the year, brushed past the coast of south China's island province of Hainan on Sunday night, affecting over 100,000 people, according to a provincial press conference held on Monday. pic.twitter.com/w9bAoybtrC— People's Daily, China (@PDChina) August 25, 2025
Снимки, публикувани в държавните медии, показват силно наводнените улици на столицата Ханой, след проливните дъждове, които паднаха тази сутрин.
След като достигна сушата в района на северното крайбрежие на Виетнам, "Каджики" отслабна до тропическа депресия, докато се придвижваше към Лаос тази сутрин, съобщи Националната метеорологична агенция.
Typhoon Kajiki has made landfall in Vietnam with winds of 118–133 km/h (73–82 mph) after 500,000 people were evacuated.— BPI News (@BPINewsOrg) August 25, 2025
China’s Hainan province issued a red alert as the storm brought over 300mm of rain, flooding farmland. #Vietnam pic.twitter.com/ciY4PcOyVy
Тя предупреди, че дъждовете в някои части на Северен Виетнам ще продължат, като на места са възможни наводнения и свлачища.
Преди да стигне до сушата във Виетнам, тайфунът заобиколи южното крайбрежие на китайския остров Хайнан в неделя, принуждавайки град Саня на острова да затвори обществените сгради и да спре обществения транспорт.