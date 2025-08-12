Страх и евакуация в Тайван заради тайфуна „Подул“

В ластите в Тайван се борят във вторник да евакуират стотици хора преди тайфуна „Подул“ да достигне югоизточния бряг на острова, докато близките райони се борят да се възстановят от наводнения и рекордни ветрове, причинени от предишни бури, предаде агенция Reuters.

Тайван редовно е удрян от тайфуни, обикновено по планинското си, слабо населено източно крайбрежие с лице към Тихия океан.

Тайфунът „Подул“ със средна сила, с пориви на вятъра до 155 км/ч, се насочва към югоизточния град Тайтунг, докато се усилва, и се очаква да достигне сушата наблизо в сряда, съобщиха метеорологичните служби.

Typhoon #Podul is set for landfall over #Taiwan in about 24 hours time. pic.twitter.com/ityhPtW2AK — Met Office Storms (@metofficestorms) August 12, 2025

В източния окръг Хуалиен близо 700 души ще бъдат евакуирани от домовете си, за да се предпазят от риска от преливане на естествен язовир, образуван след свлачище, причинено от предишен тайфун.

„Призоваме хората, живеещи надолу по течението, да следват правителствените инструкции и да се евакуират“,

каза Чу Чунг-джуй, служител на Националния научно-технологичен център за намаляване на бедствията. „Властите следят отблизо това езеро със свлачища“, каза той на брифинг в Тайпе за работната група за тайфуните.

След като достигне сушата, се очаква бурята да засегне гъсто населеното западно крайбрежие, преди да се насочи към южната китайска провинция Фудзиен по-късно тази седмица. Централната метеорологична администрация съобщи, че през следващите няколко дни в южните планински райони се прогнозират до 600 мм дъжд.

🌪️ Heads up, Taiwan! Typhoon Podul is on its way, expected to hit near Hualien & Taitung this Wednesday. Stay safe and dry with heavy rain on the horizon! 🌧️

★ https://t.co/zyuXrATiQw ★ pic.twitter.com/ACMYmZcWim — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) August 11, 2025

Властите на юг също работят за евакуация на тези, чиито домове бяха повредени от юлския тайфун,

който донесе рекордни ветрове и повреди електрическата мрежа при рядък директен удар върху западното крайбрежие на Тайван.

Кличеството на валежите, които паднаха за една седмица, беше по-голямо от средното, което пада за една година този месец в части от южен Тайван, предизвиквайки широко разпространени свлачища и наводнения с четири смъртни случая.