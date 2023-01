СЗО удължава глобалната извънредна ситуация заради COVID-19

С ветовната здравна организация (СЗО) продължи действието на глобалната извънредна ситуация заради коронавируса, предаде Асошиейтед прес.

На годишното заседание на Изпълнителния съвет на СЗО нейният генерален директор Тедрос Аданом Гебрейесус заяви, че светът "сега несъмнено се намира в доста по-добра ситуация", отколкото преди година, когато разпространението на силно заразния вариант Омикрон на вируса беше в своя пик.

Той предупреди, че за последните осем седмици най-малко 170 000 души по света са починали от COVID-19.

Ръководителят на СЗО призова за пълна ваксинация на рисковите групи, увеличаване на тестването и по-ранно използване на противовирусните препарати.

Тедрос апелира и за разширяване на лабораторните мрежи и за борба с "дезинформацията" за пандемията.

"Продължаваме да се надяваме, че до догодина светът ще съумее да сведе до минимум хоспитализациите и смъртността от COVID-19", каза той.

