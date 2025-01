Украйна пусна видео с пленен севернокорейски войник

П ленен севернокорейски войник, който се бие за Русия в Украйна, твърди, че не е знаел срещу кого ще се бие, когато е бил изпратен от Пхенян в руската област Курск, съобщава Newsweek.

Украйна и Южна Корея заявиха през декември, че Пхенян е разположил около 10 000 до 12 000 военнослужещи в Южна Русия, за да се бият с украинските сили. Нито Москва, нито Пхенян са потвърдили разполагането на войски от Северна Корея за борба с украинските сили. Украинският президент Володимир

Зеленски съобщи на 11 януари, че двама са били заловени живи и че те са разпитвани от Службата за сигурност на Украйна

(SBU) в Киев.

Във видео, публикувано от Зеленски в понеделник в социалната мрежа X, плененият севернокорейски войник каза, че е пристигнал в Русия чрез транспортен товарен кораб с около 100 други, преди да хванат влак до района на Курск.

Войникът каза на следователя, че не е знаел преди да дойде в Русия, че ще се бие в страната редом с руските сили. Той каза, че също не е знае срещу кого ще се бие в Русия. „Знаехте ли нещо за Южна Корея? Какво знаехте?“, попита следователят.

„Знам само, че Южна Корея има по-малко планини от Северна Корея“,

отговори севернокорейският войник. Той каза, че има много жертви в Русия, но каза, че „като цяло е трудно да се отговори за толкова големи числа“.

Communication between captured North Korean soldiers and SSU investigators continues.



Intelligence data on the movement of such troops to Russian territory, their training and complete information isolation have been confirmed by the prisoners.



All the facts about North… pic.twitter.com/E2wiFlPBiw