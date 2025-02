Сателитни снимки разкриват транспортиране на севернокорейски войници до тайно руско пристанище

Ю жнокорейската разузнавателна служба съобщи, че Северна Корея е разположила нови войски в Русия, за да бъдат използвани във войната срещу Украйна. Според разузнавателни източници от САЩ, Южна Корея и Украйна, Пхенян вече е предоставил на Москва около 10 000-12 000 войници през 2024 г. и наскоро е разположил допълнителни войски в района на Курск.

Това съобщи южнокорейската разузнавателна агенция, цитирана от ДПА, като уточни, че броят на новопостъпилите войници все още се проучва.

Според разузнавателните служби, след едномесечно затишие, севернокорейските войски са били изпратени обратно на фронтовата линия в Курск през първата седмица на февруари, като през януари и февруари между 1000 и 3000 севернокорейски войници са били разположени в района.

Как са били транспортирани?

Смята се, че севернокорейските войници са били транспортирани по море до Русия, съобщава нов анализ, базиран на сателитни изображения, споделени със CNN. Смята се, че през октомври и ноември поне два руски военноморски кораба са преместили севернокорейски войници в руски военно морски пристанища в Далечния изток, разкрива изследване на Центъра за изследвания на неразпространението на Джеймс Мартин към Института за международни изследвания "Мидълбъри" в Калифорния.

Не мисля, че нито Русия, нито Северна Корея искат тези транспорти да бъдат заснемани," коментира Сам Лейр, научен сътрудник в Центъра за изследвания на неразпространението. "Елементът на секретност е доста забележителен."

Сега, изследователите са потвърдили, че в същия период, когато южнокорейските разузнавателни служби докладваха за трансфери на войски, руските кораби, които те идентифицираха, са акостирали в пристанище Дунай в отдалечената източна част на Русия. Според тях, в Северна Корея войниците вероятно са се качвали на тези кораби през нощта, което затруднява заснемането на доказателства за трансферите. Но сателитните изображения разкриват активности в Дунай, "където изглежда, че руснаците са били по-малко внимателни."

Едно от сателитните изображения от Planet Labs показва кран, който се простира към един от руски военноморски десантни кораби, смятан за "Николай Вилков", акостирал на пристанището на 17 октомври, а покрит товарен камион стои на дока до него. До 20 октомври кранът е прибран и изглежда, че прехвърлянето на войниците е завършено. Изследователите успяха да идентифицират руските кораби от класовете "Ropucha" и "Alligator", използвайки сателитни снимки, съвпадащи с тези, направени от японското министерство на отбраната през март 2022 г., когато същите кораби преминаваха през японски води. Според изследователите, всеки десантен кораб има капацитет да побере до 400 войници.

Лейр обяснява, че Дунай е сигурно военно съоръжение, което го прави много по-благоприятно за секретни операции, отколкото близкото пристанище Владивосток, което е в район, населен с цивилни. "Това е изолирано място, където те могат да извършват тези транспорти, без хората да забележат... (където) гражданите и разузнавателните агенции може да не забележат," добави Лейр.

Според украински официални лица и западни разузнавателни източници, около 12 000 севернокорейски войници са били изпратени в Русия до януари, като около 4 000 от тях са били убити или ранени. Киев съобщава, че е заловил най-малко двама севернокорейски войници, но нито Москва, нито Пхенян потвърдиха присъствието на севернокорейски войници на фронтовата линия.

CNN се свърза с руското министерство на отбраната за коментар. Според доклади, севернокорейските войски са разположени в Курск от края на октомври, за да подкрепят отбраната срещу украинските атаки в южния руски граничен регион. "Руснаците изглежда са били много внимателни да ограничат излагането на севернокорейските войници, като ги преместваха директно във военни съоръжения за обучение," пише Лейр в своя анализ.

Пристанището Дунай преди това е било използвано за транспортиране на товари между Русия и Северна Корея, откакто Пхенян започна да предоставя военна помощ на Русия в контекста на инвазията в Украйна през 2023 г. Според сателитни снимки от октомври, товарен кораб, натоварен в пристанище Раджин в Северна Корея, е акостирал два дни по-късно в Дунай.

Доклад от октомври 2023 г. на мозъчния тръст The Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI) предполага, че "Русия вероятно е започнала да доставя севернокорейски боеприпаси в значителни количества" до "незабележимото военноморско съоръжение" в Дунай. Лейр допълва, че наблюдаването на отношенията между Русия и Северна Корея е от съществено значение, тъй като тези двустранни връзки могат да имат важни последици за глобалната сигурност.

Альона Гетманчук, директор на мозъчния тръст New Europe Center в Киев, подчерта, че Северна Корея натрупва ценен боен опит чрез участието си в Украйна. "Не става въпрос само за доставки на ракети, а за тестване на техните ракети в реални бойни условия," посочи тя по време на форум в Гьоте институт в Сеул. Тя добави, че този опит помага на Северна Корея да усъвършенства ракетите си, правейки ги по-точни.

Сухопътните войски на Пхенян също са усъвършенствани, отбеляза Гетманчук, като добави, че севернокорейците са започнали напълно неподготвени, но сега се адаптират бързо към съвременната високо технологична война.

Лейр изрази мнение, че отношенията между Пхенян и Москва са се задълбочили значително от началото на инвазията. "Изпращането на собствени войници да се бият в чужди конфликти говори за силата на тези връзки," отбеляза той.

Има индикации, че Русия и Северна Корея вече не използват морския път за транспортиране на войски, добавя мозъчният тръст. Междувременно, южнокорейските разузнавателни служби съобщават, че руски военни самолети често летят между Владивосток и Пхенян, което може да е новият маршрут за транспорт на войници и боеприпаси.

