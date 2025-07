Сърбия обяви бедствено положение заради пожарите

С ръбското правителство обяви днес бедствено положение в 5 града и 11 общини, на чиито територии нанесоха щети пожарите този месец, съобщиха на сайта на кабинета след днешното заседание.

Стотици пожари обхванаха Южна и Централна Сърбия на 7 юли, като множество села бяха евакуирани, а имуществото на хората бе повредено или напълно унищожено.

В съобщението на правителството се посочва, че решението за обявяване на бедствено положение е взето след "продължителна суша и липса на валежи, заради изключително високи температури и ураганни ветрове, в резултат от които големи пожари обхванаха част от територията на Сърбия, причинявайки огромни щети“.

Record 620 fires were registered in Serbia on July 7 2025 between 7 and 19h, following exceptional drought, hot conditions with up to 41°C, strong and dry southwesterly wind. 🔥🚒⚠️ pic.twitter.com/tKRkTWXPb7

Бедственото положение е обявено в сръбските градове Прокупле, Крушевац, Чачак, Крагуевац и Бор.

С решението на кабинета същият статут придобиха общините Бойник, Лебане, Иваница, Алексинац, Рача, Книч, Житораджа, Блаце, Куршумлия, Голубац и Мионица.

"Важното за хората е, че започнахме да разчистваме руините в община Житораджа. С помощта на дарители потърпевшите ще получат покрив под главата си възможно най-скоро. Търсим как да компенсираме част от загубата на добитъка, за да може населението да продължи напред. Видяхте много министри, които отидоха на място, за да говорят с пострадалите. И аз ще отида след около 15 дни, за да видя какво сме свършили", каза тази вечер пред частната телевизия "Пинк" сръбският президент Александър Вучич.

Вчера Вучич посети част от най-засегнатите от пожарите райони, но прекъсна изявлението си пред медиите, защото започна разговор по телефона с Драган Гламочич, министър на земеделието, горите и водното стопанство, и му даде указания какво да направи, за да помогне на пострадалите.

🔥🚨 Wildfires are raging across Serbia, prompting a state of emergency in three cities: Kuršumlija, Žitoradja, and Prokuplje. The fires have destroyed dozens of homes and buildings, especially in spa villages near Prokuplje, where conditions have rapidly worsened in recent days. pic.twitter.com/ugHcL0hvQK