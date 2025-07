Източна Германия в пламъци: Обявено е извънредно положение заради горски пожари

П ожарникарите в Източна Германия се борят с няколко огнища на пожари, а властите обявиха извънредно положение в четири общини, предаде ДПА.

Горският пожар в района на Горишхайде, на границата между източногерманските провинции Саксония и Бранденбург, който избухна във вторник близо до бивш военен полигон, продължава да се разпространява заради силните ветрове и множеството останали невзривени боеприпаси, които затрудняват работата на огнеборците.

Germany > Gohrischheide wildfire on the border between the states of Saxony and Brandenburg 1,200 ha / 2,965 acres Emergency personnel: 500+ Evacuations: 369 Red Cross shelter: 12 people and 3 dogs pic.twitter.com/07qE7Oq2l6

Площта, която обхваща пожара, все още не е известна, заявиха местните власти. Според противопожарната служба, пламъците се разпростират върху район от около 1000 хектара.

Гасенето е изключително затруднено, тъй като заровени в земята боеприпаси са започнали да експлодират. Пожарникарите не могат директно да се борят с пламъците и трябва да поддържат безопасно разстояние от 1000 метра. Броят им е увеличен до над 500, отбелязва ДПА.

Заради горските пожари е обявено извънредно положение в общините Цайтхайн и Вулкниц, както и в град Гродиц. Районът на Цайтхайн е временно евакуиран, а около 100 души са изведени от домовете си във Вулкниц.

Вчера следобед на жителите на Нюдорф бе позволено да се върнат, след като пожарите близо до града бяха овладени.

Massive #wildfire still raging in #Saxony near the #Brandenburg border. Over 480 responders are battling the blaze. About 200 hectares burned, #Nieska at high risk. 100 people evacuated, including disabled residents.#Germany #Gohrischheide #ForestFire #Emergency pic.twitter.com/IDhySdkXrY