Делси Родригес предложи закон за амнистия на стотици затворници във Венецуела

В ременната президентка на Венецуела Делси Родригес обяви, че предлага закон за амнистия на стотици затворници в страната, съобщи испанският вестник "Паис", цитиран от Ройтерс.

"Обявявам закон за всеобща амнистия и давам инструкции този закон да бъде внесен в Националното събрание с цел насърчаване на мирното съвместно съществуване във Венецуела", каза Родригес на събитие във Върховния съд на страната.

Тя добави, че печално известният затвор "Еликойде" в Каракас, който правозащитни организации отдавна критикуват като място, където се извършват посегателства над затворници, ще бъде превърнат в център за спорт и социални услуги, посочва "Паис".

На този фон носителката на Нобелова награда за мир и лидерка на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви, че подобни действия са резултат от "натиск" от страна на САЩ след задържането на президента Николас Мадуро на 3 януари, предаде Франс прес.

"Това не е доброволен жест от страна на режима, а реакция на натиска от правителството на САЩ. И се надявам, че затворниците скоро ще могат да бъдат със семействата си", коментира Мачадо в социалните мрежи от съседна Колумбия.

Вчера американско-перуанският гражданин Артуро Галино Рулиер, арестуван във Венецуела през ноември миналата година, беше освободен.

"Той е на път за САЩ", съобщи неправителствената организация "Форо Пенал", специализирана в мониторинг на политически затворници, предаде Франс прес.

"Потвърждаваме освобождаването на перуанско-американския политически затворник Артуро Галино Рулиер. Той вече е на път за САЩ. Той се намираше в "Родео I" - затвор, разположен на около 40 километра от Каракас", написа "Форо Пенал" в X.

САЩ обявиха, че вече няма американски граждани, задържани във Венецуела, по-малко от месец след военната интервенция, която доведе до задържането на венецуелския президент Николас Мадуро.

"Радваме се да потвърдим освобождаването от временните власти на всички известни американски граждани, задържани във Венецуела", се посочва в съобщение на американското посолство в Каракас.