Бившият кмет на столицата на Салвадор Наиб Букеле спечели президентските избори в страната, като поведе с 54%. Борещият се срещу корупцията Букеле сложи край на двупартийната система в страната, продължила три десетилетия, пише Ройтерс.

Победата на Букеле още на първи тур бе призната от двамата му основни противници - Карлос Калеха, кандидат на дясната партия Националистически републикански съюз (АРЕНА) и Уго Мартинес, излъчен от лявата партия Фронт за национално освобождение "Фарабундо Марти" (ФМЛН).

Официалните резултати ще бъдат обявени във вторник.

Сега Букеле трябва да се бори с честите заплахи на американския президент Доналд Тръмп, който иска да ограничи подкрепата за Република Ел Салвадор – както и подкрепата на съседните Гватемала и Хондурас – ако те не изпълнят заявките да ограничат миграцията към Съединените щати.

"Днес спечелихме първия кръг и написахме история“, заяви Букеле в победната си реч.

Букеле ще стане шестият салвадорски президент след края на гражданската война през 1992 г., потопила в кръв в продължение на 12 години малката централноамериканска страна.

