Тръмп получи 16 млн. от медийния гигант "Парамаунт" по съдебно дело

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че компанията майка на телевизия Си Би Ес „Парамаунт“ (Paramount) днес е превела 16 милиона долара като част от споразумението по съдебно дело, както и че той очаква да получи още 20 милиона долара, предаде Ройтерс.

