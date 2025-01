Световните личности, които ни напуснаха през 2024 година

С настъпването на 2025 година отправяме поглед към изминалата година, за да почетем паметта на влиятелните чуждестранни личности, които ни напуснаха. Те оставиха незаличими следи в своите области и дълбоко докоснаха сърцата на милиони хора по света.

Ален Делон

На 18 август 2024 г. почина емблематичният актьор Ален Делон на 88-годишна възраст, оставяйки всички любители на киното в траур.

Ърл Холиман

Ърл Холиман, актьор, най-известен с ролята си на Бил Кроули в драмата за ченге от NBC Police Woman от 1970 г., почина на 25 ноември на 96 години. Първата му кредитирана екранна роля е в Дяволския каньон от 1953 г., а оттам са включени забележителни филмови роли и Delta, Зоната на здрача

Шарл Дюмон

Шарл Дюмон, френският музикант, известен най-вече с композициите си за Едит Пиаф, почина на 18 ноември в Париж. Той беше на 95. Роден в Каор, Франция, през 1929 г., Дюмон се обучава като тромпетист, след което се занимава с пиано, след като се премества в Париж след Втората световна война. Той започва да работи с честия си сътрудник Michel Vaurcaire в средата на 1950-те години и двамата пишат "Non, je ne regrette rien", която поставя началото на връзката им с Пиаф и става нейна знакова песен през 1960 г.

Тика Нелсън

Тика Нелсън, певица и автор на песни и сестра на Принс, почина на 4 ноември на 64 години. Дъщеря на джаз музиканта Джон Л. Нелсън и джаз певицата Мати Дела Шоу, Нелсън беше единственият пълноправен брат на Принс и беше музикант сама по себе си

Куинси Джоунс

Куинси Джоунс, носителят на Грами автор на песни и аранжор, най-известен с продуцирането на легендарните хитове на Майкъл Джексън, почина в неделя, 3 ноември. Той беше на 91 и легенда за музикалната индустрия.

Рон Ели Рон Ели, актьорът, известен с превъплъщението си в по-сложна версия на Тарзан в телевизионния сериал от 1966-1968 г., кръстен на героя, почина в окръг Санта Барбара в Калифорния, обяви дъщеря му Кирстен "Кики" Казале Ели октомври 23. Той беше на 86. Кариерата му включваше обширен списък от други заслуги, включително роли в сериали като Father Knows Best, Wonder Woman, Fantasy Island, LA. Закон и Ястребово око

Лиъм Пейн

Лиъм Пейн, поп певецът, най-известен като член на масово популярната момчешка група One Direction, почина на 16 октомври, след като падна от третия етаж на хотел в Буенос Айрес. Той беше на 31. Пейн имаше заслуги за писане на песни за много от хитовете на групата, включително "Story of My Life", "Steal My Girl" и "Ready to Run".

Сиси Хюстън

Сиси Хюстън, носителката на Грами госпъл и соул певица, която беше майка на музикалната икона Уитни Хюстън, почина на 7 октомври на 91 години. Тя беше член-основател на семейната соул група Drinkard Sisters, както и Sweet Inspirations, момичешката група който осигури бек вокали на артисти като Арета Франклин, Джими Хендрикс и Елвис Пресли.

Кристофър Чиконе

Кристофър Чиконе, по-малкият брат на Мадона и бивш творчески консултант, почина на 4 октомври на 63 години, след като

Маги Смит

Маги Смит —, голямата дама на британския театър, която спечели две награди Оскар, наставляваше Хари Потър като професор Макгонъгол и олицетворяваше матриарха на абатството Даунтън Вайълет, вдовстващата графиня на Грантъм — почина на 27 септември на 89-годишна възраст. Роден през 1934 г., Смит става титан на сцената както в Обединеното кралство, така и в САЩ.

Джеймс Ърл Джоунс

Джеймс Ърл Джоунс, титан на сцената и екрана, чийто безпогрешен баритон осигури гласа на емблематични герои като Дарт Вейдър и Муфаса, почина в понеделник, 9 септември, на 93 години. Актьорът, който се бореше с детско заекване, което го прекара през няколко “неми години,” се утвърди като един от най-уважаваните американски актьори на всички времена.

Сид Вишъс

Сид Юди, професионален кечист и бивш шампион на WWE и WCW, известен също с прозвищата Сид Вишъс, Сичо Сид и Сид Джъстис, между другото, почина на 26 август на 63 години. Юди беше шесткратен световен шампион

Джон Апреа

Джон Апреа, който изигра младия Салваторе Тесио в Кръстникът, част II и бащата на Джон Стамос’ Джеси Кацополис в Пълна къща, почина на 5 август. Той беше на 83.

Пати Ясутаке

Пати Ясутаке, театралната и екранна актриса, най-известна с ролите си на Алиса Огава във франчайза на Стар Трек и Фуми Накай в Beef, почина на 5 август от рак. Тя беше на 70.

Шели Дювал

Шели Дювал, актрисата, която участва в няколко филма за Робърт Олтман и избягва люлеещия се с брадва Джак Никълсън в The Shining на Стенли Кубрик, почина на 11 юли поради усложнения от диабет. Тя беше на 75.

Дъг Шийхан

Дъг Шийхан, който си направи име като сапунена звезда и продължи да играе телевизионни татковци в предавания от 90-те като Clueless и Сабрина, тийнейджърката вещица, почина на 29 юни на 75 години.

Тамайо Пери

Тамайо Пери, сърфист, спасител и актьор, който се появи в Карибски пирати: При странни приливи, почина на 23 юни след нападение на акула край бреговете на плажа Малаекахана на Хаваите на Оаху. Той беше на 49.

Доналд Съдърланд

Доналд Съдърланд, почитаният канадски актьор, чиято кариера продължава седем десетилетия, почина на 88 години. Той продължи да участва в хитове като Don't Look Now, Animal House, Invasion of the Body Snatchers, JFK, Six Degrees of Separation, The Italian Job и Pride and Prejudice. Той също така изигра антагониста на поредицата Игри на глада президента Кориолан Сноу в оригиналните четири филма на франчайза.

Деби Нелсън

Us Weekly потвърди, че майката на Еминем е починала на 69 години на 2 декември след битка с рак на белия дроб.

Марк Уидърс

Звездата от Stranger Things почина на 22 ноември след борба с рак на панкреаса.

Сонг Дже-рим

Южнокорейският актьор беше намерен мъртъв в апартамента си в Сеул на 12 ноември. Той беше на 39.

Владимир Шкляров

Руският балетист почина на 16 ноември след фатално падане от петия етаж на сграда. Той беше на 39.

Майкъл Нюман

Стипцата на Baywatch почина от сърдечни усложнения в неделя, 20 октомври, на 68-годишна възраст.

Мици Гейнор

Актрисата почина от естествена смърт на 17 октомври, съобщиха нейни представители.Тя е известна с класически филми като South Pacific (1958), We're Not Married! (1952) и Няма бизнес като шоубизнеса (1954).

Тито Джаксън

Братът на Майкъл Джексън, първоначален член на Jackson 5, почина на 15 септември след предполагаем инфаркт според множество издания.

Себастиан Пинера

Бившият президент на Чили, най-известен в чужбина с надзора на спасяването на миньори, хванати под земята през 2010 г., загина при катастрофа с хеликоптер на 74 години.

Роберто Кавали

Италианският моден дизайнер, известен със своите дизайни с животински щампи, почина на 83 години.

Алберто Фухимори

Бившият перуански президент, който ръководеше икономическия растеж през 1990-те, но по-късно беше вкаран в затвора за нарушения на човешките права, почина на 86 години.

Японска принцеса Юрико

Японската принцеса Юрико, съпругата на брата на военновременния император Хирохито и най-възрастният член на императорското семейство, почина, след като здравето й се влоши наскоро, казаха служители на двореца. Тя беше на 101.

Поклон пред паметта им!

