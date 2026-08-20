Свят

„Стъмва се, страх ме е“: Убита, докато се моли по телефона - Израел призна за екзекуцията на малката Хинд

Израелските военни за първи път потвърдиха, че са открили огън по автомобила на 5-годишната Хинд Раджаб в Газа. Армията започва наказателно разследване за смъртта на детето, нейното семейство и спасителите, както и за друг инцидент с загинали медици

Стела Христова Стела Христова

20 август 2026, 12:52
След шока с 40-те трилиона: Белият дом е под обстрел заради рекордния дълг на САЩ

След шока с 40-те трилиона: Белият дом е под обстрел заради рекордния дълг на САЩ
Ново откритие на Перперикон: Печат на византийска императрица проговори за тайна кореспонденция

Ново откритие на Перперикон: Печат на византийска императрица проговори за тайна кореспонденция
Киев осъмна с жертви и разрушения

Киев осъмна с жертви и разрушения
Иранските медии омаловажиха заплахата на Тръмп за „икономическа война“

Иранските медии омаловажиха заплахата на Тръмп за „икономическа война“
Тръмп обяви „икономическа война“ срещу Иран

Тръмп обяви „икономическа война“ срещу Иран
Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години

Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години
„Ние ще се оправим сами“: Полицай разкри смразяващите последните думи на Тупак в линейката

„Ние ще се оправим сами“: Полицай разкри смразяващите последните думи на Тупак в линейката
„Трудно ѝ беше да движи краката си“: Хейдън Пенетиър е имала сериозни проблеми със здравето преди смъртта си

„Трудно ѝ беше да движи краката си“: Хейдън Пенетиър е имала сериозни проблеми със здравето преди смъртта си

И зраелските военни потвърдиха за първи път, че са открили огън по автомобил, превозващ петгодишното палестинско момиче Хинд Раджаб, което бе убито заедно с шестима свои роднини в Газа през 2024 г, пише ВВС.

(Във видеото: Откриха тялото на 6-годишно палестинче, потърсило помощ чрез спешния телефон)

Първоначално детето оцелява при нападението и успява да осъществи телефонен разговор, в който часове наред се моли за помощ.

Изпратената да я спаси линейка, чиято операция е била координирана с израелската армия, е обстреляна, при което загиват двама парамедици. Тялото на Хинд е открито дни по-късно заедно с тези на останалите жертви.

В официално изявление Израелските отбранителни сили (IDF) обявиха, че започват наказателно разследване за смъртта на Хинд, нейното семейство и парамедиците, както и за убийството на 15 палестинци, сред които медици и служител на ООН, извършено през март 2025 г.

И двата инцидента предизвикаха остри международни реакции.

Относно случая с Хинд от израелската армия заявиха: „Поради предполагаеми пропуски в координацията на движението на линейката на Палестинския Червен полумесец, бе взето решение Военната полиция да започне криминално разследване“.

Оттам допълват, че констатациите от проверката „показват, че военни от IDF са открили огън по превозно средство“, което „се е движело в нарушение на предварителните указания, публикувани от говорителя на армията за жителите на района“.

Първоначално израелските сили твърдяха, че техни войници не са действали в района по време на трагедията. Това твърдение обаче бързо бе подложено под съмнение.

Впоследствие армията призна, че е „нанасяла удари по терористични цели“ в квартали на град Газа, включително в „Тел ал-Хава“, където се е намирала Хинд.

Случаят придоби широк отзвук, след като разтърсващият запис от разговора на детето с диспечерите на Палестинския Червен полумесец бе разпространен по целия свят.

Треперещият глас на момиченцето шокира операторите, които слушаха как то описва приближаващите се към колата танкове.

„Скрий се под седалките“, казва ѝ операторът и допълва: „Не позволявай на никого да те види“.

Операторката Рана Факих остава на линия с Хинд с часове, докато екипът прави опити да получи разрешение от израелската армия, за да изпрати линейка. По думите ѝ детето непрекъснато се молело някой да дойде да го спаси.

„В един момент тя ми каза: „Стъмва се, страх ме е“, споделя Рана пред BBC през февруари 2024 г. и допълва: „Беше уплашена. Попита ме колко далеч е моята къща. Останаха само чувството за парализа и пълна безпомощност“.

Три часа след началото на разговора линейката най-накрая получава зелена светлина да се приближи.

След залез слънце спасителният екип в състав Юсуф ал-Зейно и Ахмед ал-Мадхун уведомява операторите, че наближава мястото и очаква проверка от израелските сили.

Това са последните думи, чути от тях или от малката Хинд. Линията прекъсва завинаги.

По-късно от Червения полумесец потвърждават, че двамата парамедици са загинали, след като линейката им е била ударена от израелските сили.

„Окупационните сили умишлено атакуваха екипа на Червения полумесец въпреки предварителната координация за спасяването на детето Хинд“, се посочва в позиция на организацията.

Историята вдъхнови и филма „Гласът на Хинд Раджаб“, а ООН цитира случая в доклад, обвиняващ Израел във военни престъпления – обвинения, които Тел Авив отхвърля.

След съобщението за разследването базираната в Брюксел фондация „Хинд Раджаб“ заяви, че няма доверие в процеса: „Подобни проверки не бива да се бъркат с реална стъпка към справедливост. Вътрешните разследвания на Израел са фундаментално опорочени и не могат да бъдат надежден механизъм за търсене на отговорност“.

В изявлението на IDF от сряда се казва: „Повече от хиляда дни армията води интензивни бойни действия на множество фронтове при изключително сложна оперативна обстановка. В съответствие с международното и националното право, ние разглеждаме всички извънредни инциденти, възникнали по време на военните действия“.

Освен случая с Хинд, израелските сили ще разследват и смъртта на 15 палестинци. На 23 март 2025 г. в Рафах подразделение на IDF открива огън по линейки, пожарна кола и обозначен автомобил на ООН по време на спешно повикване. Телата на жертвите бяха намерени заровени в плитки гробове седмица по-късно.

Първоначално военните заявиха, че са стреляли по „подозрителни превозни средства“, движещи се без светлини в тъмното. Тази версия бе оборена от видеоклип, открит в телефона на един от загиналите медици, показващ, че конвоят е бил с включени аварийни светлини. Впоследствие армията призна за „основателни съмнения за престъпно нарушение“.

В други три случая обаче - включително за смъртта на седем служители на World Central Kitchen (WCK) и четирима работници на „Лекари без граници“ - Израел реши, че няма основания за наказателно разследване.

При същата атака загинаха трима британски граждани, палестинец, поляк и гражданин с двойно американско и канадско гражданство. От WCK осъдиха заключенията на израелския военен прокурор, заявявайки, че те прехвърлят вината за неправомерни действия и поискаха независимо разследване.

Това е първият подробен доклад на израелската армия за предполагаеми военни престъпления от началото на конфликта, избухнал след атаките на Хамас на 7 октомври 2023 г.

По данни на здравното министерство в Газа над 73 000 души са загинали от началото на израелската военна кампания, включително около 1200 след обявеното прекратяване на огъня миналия октомври - цифри, които ООН определя като достоверни.

Израелската армия е подложена на силен кожен натиск да покаже самостоятелност в разследванията си, за да избегне международни съдебни действия, включително от Международния наказателен съд.

Правозащитни организации в Израел обаче подчертават, че вътрешните разследвания рядко водят до присъди. Зив Щал от организацията „Йеш Дин“ коментира пред BBC, че обвинителни актове срещу войници се повдигат изключително рядко, а присъдите в малкото осъдителни случаи са непропорционално леки спрямо тежестта на извършените деяния.

Редактор: Стела Христова
Хинд Раджаб Газа Израелска армия военни престъпления наказателно разследване Палестински Червен полумесец цивилни жертви парамедици
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Крал Чарлз с първа реакция след решението на Хари и Меган да се върнат във Великобритания

Крал Чарлз с първа реакция след решението на Хари и Меган да се върнат във Великобритания

Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

Обвиниха 18-годишен за убийство с един удар в лицето

„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

„Поръчково убийство“: Украинският олигарх, оцелял при взрива в Монако, посочи кой стои зад атентата

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Новата твърдотелна батерия на Geely има живот 1 000 000 км

Новата твърдотелна батерия на Geely има живот 1 000 000 км

carmarket.bg
Руски самолет Ил-76ТД прелетя над България към Сърбия
Ексклузивно

Руски самолет Ил-76ТД прелетя над България към Сърбия

Преди 17 часа
Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци
Ексклузивно

Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Преди 23 часа
Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива
Ексклузивно

Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива

Преди 20 часа
Силен вятър обърна пожара край Враца, пратиха хеликоптер
Ексклузивно

Силен вятър обърна пожара край Враца, пратиха хеликоптер

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на сестрите Белнейски

Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на сестрите Белнейски

България Преди 21 минути

През 1992 г. Иван Иванов въвежда ДНК анализа у нас, а по-късно извлича следата от убиеца на сестрите Белнейски, след като ФБР и англичаните не успяват. Днес ученият прави ДНК профили на добитък и разкрива пороците на системата

"Обичам те толкова много, дете мое": Последните съобщения на Матилде Фавие от Dior преди фаталната катастрофа

"Обичам те толкова много, дете мое": Последните съобщения на Матилде Фавие от Dior преди фаталната катастрофа

Свят Преди 35 минути

Дъщерята и синът на PR мениджъра на Dior Матилде Фавие се сбогуваха с майка си след фаталната катастрофа във Франция. Двете деца споделиха разтърсващи последни съобщения, разкриващи дълбоката им връзка и скръбта от внезапната загуба на любимия си човек

<p>&bdquo;Онлайн, офлайн, убийство&ldquo; на Младежкия хълм: Как хибридната радикализация превръща младежи в глутница</p>

"Жестът на Тесак", побой и унижение: Защо неонацистки модели влияят на тийнейджърите

България Преди 1 час

Според криминалния психолог Даниел Генчев младите хора имат естествена потребност от групова идентификация и търсят места, където да се чувстват приети, но понякога именно тези среди влияят негативно

Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия, Анкара ги отрече

Израел обвини Ердоган в „опасни авантюри“ в Сирия, Анкара ги отрече

Свят Преди 1 час

Турция отрече нейни военни да са били разположени в базата „Абу ад Духур“, по която Израел нанесе удари

Дизелът е горивото с най-силен ръст за последния месец - близо 10%, докато при бензина увеличението е около 3%.

Дизелът поскъпна с близо 10% за месец

Парите ни Преди 1 час

Бензинът също върви нагоре, но най-голямото увеличение е при дизеловото гориво

Нашествие от туристи: Къде в Европа чужденците са повече от местните жители

Нашествие от туристи: Къде в Европа чужденците са повече от местните жители

Любопитно Преди 1 час

Нови данни на Евростат показват кои европейски дестинации са най-пренаселени от туристи. Гръцките острови Санторини, Родос и Корфу оглавяват класацията в целия ЕС с над 100 нощувки на всеки един местен жител за последната година

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи

Абас Арагчи реагира на икономическите санкции на Тръмп срещу държави, подпомагащи Иран

Свят Преди 2 часа

Напрежението между САЩ и Иран остава високо, а преговорите са в застой

Проучване: Използването на изкуствен интелект вдига оценките за домашно, но сваля тези от изпити

Проучване: Използването на изкуствен интелект вдига оценките за домашно, но сваля тези от изпити

Любопитно Преди 2 часа

Мащабно проучване сред 27 000 ученици показва, че използването на изкуствен интелект съкращава времето за писане на домашни и вдига оценките с близо 20%, но води до значително по-слаби резултати на финалните тестове и изпити

Мъж стреля по куче от автомобил в Радомир, полицията го задържа

Мъж стреля по куче от автомобил в Радомир, полицията го задържа

Свят Преди 2 часа

Раненото животно е оцеляло и се възстановява във ветеринарна клиника в Перни

КНДР изстреля неидентифициран снаряд, заяви южнокорейската армия

КНДР изстреля неидентифициран снаряд, заяви южнокорейската армия

Свят Преди 2 часа

Това е станало само няколко часа след като Тръмп заяви, че ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун тази година

,

Детето от хита Baby Shark дебютира на K-pop сцената 10 години след световната слава

Любопитно Преди 2 часа

Пак Гоньон, който беше едва на 7 години по време на снимките на Baby Shark Dance, прави своя самостоятелен дебют под псевдонима Baby Shark Boy. Новият му сингъл Wave е подкрепен от компанията Pinkfong и стъпва върху познатата мелодия

Европейските газови хранилища започват август запълнени на едва 57,1%, докато цената на TTF е нараснала със 120% от началото на годината.

Газът в Европа поскъпна двойно, а зимата носи нов риск

Свят Преди 2 часа

Хранилищата са на исторически ниско ниво за този момент от годината, а горещините допълнително увеличават потреблението

Отлични новини за летовниците: Плажът в Свети Влас отново е отворен за къпане

Отлични новини за летовниците: Плажът в Свети Влас отново е отворен за къпане

България Преди 2 часа

Забраната беше въведена на 14 август заради замърсяване след проблем с пречиствателната станция

Ивайло Калфин смята, че новият механизъм за минималната заплата има шанс да работи, ако данните се актуализират редовно и увеличенията останат предвидими.

Ивайло Калфин: Новата формула за минималната заплата трябва да се тества на практика

Парите ни Преди 2 часа

Според него най-важното е, че работодатели, синдикати и държава успяват да стигнат до съгласие

Теодор Велев

„Съжалявам за това, което направих“: 18-годишният Теодор от побоя над непалци в Пловдив остава на свобода

България Преди 2 часа

Окръжният съд в Пловдив окончателно отхвърли протеста на прокуратурата. 18-годишният Теодор остава на свобода срещу 700 евро гаранция, въпреки данните за връзки с неонацистка група и видеозаписите от нападението

Асен Василев

„Оглушително мълчание“: Асен Василев атакува Йотова заради „Безмер“

България Преди 2 часа

Лидерът на ПП настоява за свикване на КСНС и конкретни мерки след публикацията на „Файненшъл таймс“

Всичко от днес

От мрежата

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
1

Суша в незапомнен мащаб в Западна Европа

sinoptik.bg
1

Koe e родното място на Омир

sinoptik.bg

Vivacom стартира Back to School кампания със специални отстъпки до 80 евро за смарт устройства

Edna.bg

Силата на Джеси Джей: Отстояване на граници на сцената и в живота

Edna.bg

Аладир: Левски ще спечели реванша с АЕК с 2:0

Gong.bg

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за ОФИ Крит

Gong.bg

Радев разговаря с Рюте за статията на "Файненшъл Таймс"

Nova.bg

Двама полицаи спасиха бебе в критично състояние в Пловдив

Nova.bg