Жена оцеля 6 дни сама в планината след ухапване от змия

Ж ена, изчезнала за шест дни в Снежните планини на Австралия, бе открита от службите за спешна помощ "замаяна и ранена" след мащабна спасителна операция.

Според полицията на Нов Южен Уелс (NSW), Ловиса Сьоберг е открита в неделя следобед местно време, като е страдала от ухапване от змия, дехидратация и изкълчен глезен.

Missing woman found with snake bite after six days in mountains https://t.co/7Za5bdJIdk