Свят

Сигнал от богатите преди края на света: Как алгоритъм за проследяване на частни самолети улавя паниката на световния елит

Как уебсайтът „Apocalypse Early Warning System“ използва алгоритми и авиационни данни от реално време, за да проследи дали милиардерите се спасяват към бункерите си часове преди масовата паника

11 май 2026, 13:34
Сигнал от богатите преди края на света: Как алгоритъм за проследяване на частни самолети улавя паниката на световния елит
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

В ера на ескалиращо геополитическо напрежение и постоянна тревожност от глобални конфликти, границата между науката за данните и конспиративните теории става все по-тънка. Точно в тази ниша се позиционира един от най-необичайните и обсъждани интернет проекти към днешна дата – Apocalypse Early Warning System (Система за ранно предупреждение за апокалипсис). Негов създател е известният дигитален творец и изследовател Кайл Макдоналд, а концепцията зад платформата стъпва върху една прагматична, макар и силно цинична логика: ако наближава глобална ядрена катастрофа, хората с неограничени ресурси и достъп до класифицирана информация ще научат първи и незабавно ще избягат с частните си самолети към сигурни дестинации или подземни бункери. Вместо да разчита на засичане на изстреляни ракети в реално време, алгоритъмът на Макдоналд е проектиран да улавя аномалии в поведението на световния елит, превръщайки суровия авиационен трафик в индикатор за колективен страх.

Крепост в небесата: Какво представлява „Самолетът на Страшния съд“ на САЩ

В основата на тази технологична система стои непрекъснатото наблюдение на строго дефинирана и фиксирана група от бизнес джетове. Платформата целенасочено игнорира масовата авиация и големите пътнически лайнери, за да изолира единствено движението на частния флот. Докато първоначалната версия на проекта е разчитала единствено на данни за американските частни машини от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), днес алгоритъмът използва мащабен глобален модел. Той обединява данни в реално време от глобалната мрежа за полетни сигнали ADS-B Exchange, записите на Mictronics и официалните регистри на FAA. Чрез сливането на тези източници по уникалния 24-битов ICAO hex адрес на всяка машина, системата автоматично филтрира и класифицира летящите обекти. В полезрението на алгоритъма попадат единствено доказани семейства бизнес джетове като Gulfstream, Bombardier Global, Falcon, Challenger и Citation, докато военната авиация и търговските самолети на големите авиокомпании се разглеждат като отделен информационен слой.

САЩ подготвят наследник на "самолета на Страшния съд"

Самият процес по обработка на данните е софтуерно предизвикателство, което се извършва на всеки тридесет минути чрез извличане на специфични топлинни карти от полетните радари. Алгоритъмът анализира координатите, височината, курса и скоростта на всяка засечена машина от наблюдаваната група. За да може обаче да дефинира дадено движение като „паническо бягство“ или „аномалия“, системата трябва първо да знае какво е нормалното поведение на богатите. За целта софтуерът поддържа огромна база данни с исторически полетни записи за години назад. Настоящата активност се сравнява директно с историческото средно равнище за абсолютно същия половинчасов интервал от съответния ден от седмицата. Пресмята се т.нар. „сигма стойност“ – математически показател, който измерва доколко текущото отклонение превишава стандартната статистическа грешка. Това предпазва модела от фалшиви тревоги през нощта, когато дори минимално раздвижване в празен въздушен сектор би изглеждало като огромна аномалия в процентно отношение.

"Изиджет" представи радар за вулканична пепел

Интересен детайл е софтуерното изчисление на потенциалния брой хора, намиращи се във въздуха. Тъй като няма публичен достъп до реалните пасажерски списъци на частните полети, алгоритъмът прави груба, но логична математическа оценка. Той картографира известния максимален капацитет от пасажерски седалки за всеки модел самолет и сумира капацитета на всички летящи в момента машини, като запълва липсващите данни в базата с осреднени стойности за съответния клас джет.

РИА Новости: САЩ вдигнаха самолет на "Страшния съд"

Въпреки напредналата си логика, системата има своите обективни граници, които създателят ѝ не крие. Радарното покритие в някои части на света остава непълно, определени военни или държавни лидери летят с изключени транспондери, а забавянето от половин час при обновяването на топлинните карти означава, че данните не са секунда за секунда. Освен това, масовият въздушен трафик от частни самолети често се влияе от напълно банални събития. Големи спортни форуми като Супербоул, икономически срещи на върха в Давос или ключови политически конференции редовно предизвикват огромни струпвания на бизнес джетове, които алгоритъмът отчита като аномални пикове. В опит да изчисти тези грешки, през май 2026 г. Макдоналд внедри мащабна актуализация на модела. Системата вече е обучена да разпознава официалните празници в САЩ и Европа, като Thanksgiving и Нова година, и да очаква висока авиационна активност в тези периоди, вместо автоматично да повишава нивото на ядрена заплаха.

„Самолетът на Страшния съд“ кацна във Вашингтон на фона на напрежението между Тръмп и Иран

Мнозина анализатори си задават въпроса дали евентуален ядрен електромагнитен импулс (EMP) не би приземил тези самолети моментално, правейки бягството им безсмислено. Експертите по авиационна сигурност обаче посочват, че модерните бизнес джетове са изключително устойчиви. Поради строгите изисквания за защита от мълнии, техните жизненоважни електронни системи са проектирани да издържат и да се възстановяват от мощни електрически заряди, което им дава далеч по-голям шанс за оцеляване във въздуха, отколкото на обикновената потребителска електроника на земята.

В крайна сметка проектът на Кайл Макдоналд не трябва да се разглежда като панацея или безусловно пророчество за края на света. Той функционира най-добре, когато се анализира успоредно с други публични индикатори, като например пазарите за залози и прогнози, които често първи улавят вътрешна информация за петролни кризи или военни конфликти. Въпреки това, възможността в реално време да се абонираш за SMS известяване при необичайна активност сред самолетите на милиардерите остава един от най-впечатляващите съвременни примери за това как отворените данни (OSINT) могат да бъдат използвани за измерване на пулса на глобалния страх и действията на тези, които управляват света зад кулисите.

Система за ранно предупреждение за апокалипсис Кайл Макдоналд Частни джетове Глобален конфликт Поведение на елита Анализ на полетни данни Засичане на аномалии OSINT Геополитическо напрежение Ядрена катастрофа
Последвайте ни

"Прогресивна България" внесе законопроекти за цените

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Шефът на

Шефът на "Гробищни паркове" в София е уволнен за нарушения

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

Навигатор в света на кредитите: Банков или небанков (бърз) кредит

Навигатор в света на кредитите: Банков или небанков (бърз) кредит

pariteni.bg
Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

carmarket.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 21 часа
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 17 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 17 часа
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Чай или кафе? Изборът в чашата влияе на здравето на костите при жените

Любопитно Преди 40 минути

Пиенето на каквото и да е количество кафе е свързано с намалена плътност на бедрената кост при жени, които са консумирали по-големи количества алкохол през живота си

Хванаха дилър с фентанил в панталоните насред София

Хванаха дилър с фентанил в панталоните насред София

България Преди 54 минути

По случая е образувано досъдебно производство

,

Археолози откриха най-голямото съкровище от монети от епохата на викингите в Норвегия

Любопитно Преди 1 час

Според археолозите съкровището вероятно е заровено като своеобразен „трезор“ в период на несигурност

„Един за всички“ в реалния живот: Истинската история на д’Артанян

„Един за всички“ в реалния живот: Истинската история на д’Артанян

Любопитно Преди 1 час

Кой е Шарл дьо Бац дьо Кастелмор – верният мускетар на Краля Слънце, чийто живот е по-вълнуващ от филмова лента и чиито останки вероятно бяха открити съвсем наскоро

Макрон танцува под звуците на „Хакуна Матата“ при посрещането си в Кения (ВИДЕО)

Макрон танцува под звуците на „Хакуна Матата“ при посрещането си в Кения (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Френският президент разчупи строгия дипломатически протокол на летището в Найроби, но часове по-късно излезе с безпрецедентно честно признание за финансовите възможности на Европа

Методът на пещерата: Как да изчислите колко часа сън са ви нужни

Методът на пещерата: Как да изчислите колко часа сън са ви нужни

Любопитно Преди 1 час

Докато повечето хора са свикнали да се фокусират върху „класическите“ 8 часа сън, съвременните изследвания и експерти все повече подчертават, че няма универсална норма. Оказва се, че необходимото количество сън зависи от индивидуалните характеристики на организма

Проф. Христова: Нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии

Проф. Христова: Нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии

България Преди 1 час

По думите ѝ продължителната кашлица и промяната в цвета на секретите са сигнал за възможна бактериална инфекция

Синдикат иска отпадане на матурите след 4 и 10 клас

Синдикат иска отпадане на матурите след 4 и 10 клас

България Преди 1 час

От "Образование" настояват и за промени при формирането на учителските заплати

Изолираха в болница в Атина грък, евакуиран от засегнатия от хантавирус круизен кораб

Изолираха в болница в Атина грък, евакуиран от засегнатия от хантавирус круизен кораб

Свят Преди 1 час

Гръцки гражданин от борда на MV Hondius бе транспортиран с военен самолет и изолиран в специална стая с отрицателно налягане. Властите и СЗО подчертават, че рискът за общественото здраве остава нисък и няма място за паника

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

С винтидж шапка и перлите на кралицата: Кейт Мидълтън засия на градинско парти в Бъкингам

Любопитно Преди 1 час

Принцесата на Уелс се появи в изящна визия, съчетавайки модерен дизайн с уникална винтидж шапка от 30-те години. След възстановяването си от рака, Катрин отново е център на вниманието, подготвяйки се за първото си официално посещение в чужбина

о

Скрита в гардероба: Картина, открадната от нацистки генерал, се появи след 80 години

Любопитно Преди 1 час

Когато мъжът разбрал за миналото на прадядо си, той попитал баба си за историята на картината

Русия атакува Украйна с дронове въпреки примирието, има загинали и ранени

Русия атакува Украйна с дронове въпреки примирието, има загинали и ранени

Свят Преди 2 часа

Същевременно руското министерство на отбраната обвини Украйна в нарушаване на прекратяването на огъня

Украйна: Вярваме, че ще победим Русия

Украйна: Вярваме, че ще победим Русия

Свят Преди 2 часа

В петата година от войната Украйна определено е изтощена от руските нападения. Но е и пълна с нова увереност за победа

Министър Петрова ще участва в Съвет „Външни работи“ в Брюксел

Министър Петрова ще участва в Съвет „Външни работи“ в Брюксел

България Преди 2 часа

Петрова пое поста на външен министър от служебния министър Надежда Нейнски

„Нищо не яде“: Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

„Нищо не яде“: Кога захранването се превръща в стрес за цялото семейство

Любопитно Преди 2 часа

Детето отказва да яде? Ето как да спрете преговорите и стреса по време на хранене

"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

"Излязох от дупката": Малума очаква второ дете след тежка битка с паническите атаки

Любопитно Преди 2 часа

Световната музикална звезда Малума изненада феновете си навръх Деня на майката с новината, че със Сусана Гомес очакват второ дете. Изпълнителят направи емоционално признание за паническите атаки и трудния път към психическото здраве след раждането на първата му дъщеря

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Криско на 38: От рап бунтар до баща, който промени правилата на играта

Edna.bg

От „не искам“ до „вкусно е“: Малките тайни на спокойното захранване

Edna.bg

Веласкес разкри част от плановете за селекция и каза: Срещу Лудогорец играехме или равностойно, или бяхме по-добри

Gong.bg

Реал Мадрид ще плати компенсация на Бенфика за Моуриньо

Gong.bg

„Край на пира по време на чума”: „Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените

Nova.bg

ГДБОП разкри схема за киберизмами чрез SMS-и и съобщения в чат приложения от името на институции

Nova.bg