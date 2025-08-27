Стрелба в католическо училище в Минеаполис, убити и много ранени

В католическо училище в американския град Минеаполис в щата Минесота днес имаше стрелба. Според местни медии има най-малко двама убити и над 20 ранени.
"Съобщено ми бе за стрелба в католическо училище и ще продължа да ви информирам - веднага щом получа повече данни", заяви губернаторът на Минесота Тим Уолз.
Полицията е била изпратена на мястото на инцидента.
"Моля се за нашите деца и учители, чиято първа седмица в училище бе помрачена от този ужасен акт на насилие", добави губелнаторът на щата.
Властите обявиха, че стрелецът е бил "обезвреден".
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е бил изцяло информиран за трагичния инцидент със стрелба в Минеаполис и посочи, че Белият дом ще продължи да следи ситуацията.