Стрелба в гимназия в Айова, има опасения за жертви (ВИДЕО)

И ма опасения, че няколко души са станали жертви след стрелба в гимназия "Пери" в Айова в четвъртък сутринта.

На мястото на инцидента, което се намира на 25 мили северозападно от Де Мойн, има най-малко пет линейки, множество полицейски части, хеликоптери на въздушната линейка и пожарникари.

Шерифската служба на окръг Далас потвърди активното разследване на стрелбата - но заяви, че засега няма друга информация.

Днес е първият ден след зимната ваканция за 1785-те ученици, които учат в гимназия "Пери".

Сигналът за изстрели е подаден малко след 9 ч. сутринта. Свидетели на мястото на инцидента съобщават, че са видели плачещи ученици, които се събират с родителите си близо до входа на гимназията.

Според публичните данни за полетите към мястото на инцидента са пътували няколко хеликоптера, за да осигурят превоз на критично болни.

