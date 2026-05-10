Свят

Актьор от „Как се запознах с майка ви“ е осъден за опит за убийство на приятелката си

Холивудската гримьорка Али Шихорн оцеля по чудо след 20 прободни рани и се изправи лице в лице с нападателя си – актьора Ник Паскуал. Съдът призна Паскуал за виновен в опит за убийство и домашно насилие след серия от брутални нападения през 2024 г.

10 май 2026, 20:07
Актьор от „Как се запознах с майка ви“ е осъден за опит за убийство на приятелката си
Източник: Getty Images

С ъдебен състав в Калифорния призна актьора Ник Паскуал за виновен в опит за убийство на бившата си приятелка Али Шихорн. Бруталното нападение остави холивудската гримьорка в критично състояние и с трайни белези за цял живот, съобщава Independent.

36-годишният Паскуал, познат с епизодични роли в сериали като „Как се запознах с майка ви“, беше осъден в петък за опит за убийство, взлом в обитавано жилище и нанасяне на телесни повреди на интимен партньор, показват съдебните регистри.

Според прокуратурата Паскуал е нахлул в дома на Шихорн в Сънланд, Калифорния, около 04:30 ч. сутринта на 23 май 2024 г. Той я е наръгал над 20 пъти, след което е избягал от щата. Седмица по-късно беглецът беше заловен на граничен контролно-пропускателен пункт между САЩ и Мексико в Сиера Бланка, Тексас.

37-годишната Шихорн се появи в съда в Сан Фернандо с видими белези по шията и ръцете си, за да разкаже за системния тормоз, на който е била подложена преди фаталната нощ.

„Заключих вратата, а той просто започна да я удря с юмруци, докато не направи дупки в нея и не я разби“, разказа тя пред съда. „Побягнах към банята, защото се надявах, че там има друга ключалка.“

Властите съобщиха, че е имало множество сигнали за насилие преди самото нападение. Дни преди инцидента Шихорн е извадила ограничителна заповед срещу Паскуал, обвинявайки го в душене, изнасилване, разбиване на врати и нападение с колан.

На 18 май 2024 г. Паскуал е бил арестуван за домашно насилие над нея, но е бил освободен под гаранция от 50 000 долара само пет часа по-късно. Едва пет дни след излизането си от ареста, той е нападнал Шихорн отново.

От прокуратурата на Лос Анджелис заявиха, че подсъдимият е „нанесъл тежки телесни повреди на жертвата в условията на домашно насилие“ и „лично е използвал нож при извършване на престъплението“.

Шихорн, която е била намушкана най-малко 20 пъти, е открита от член на семейството си и спешно транспортирана в болница в критично състояние. Тя е претърпяла 14-часови животоспасяващи и реконструктивни операции и е прекарала близо седмица в интензивно отделение с дълбоки разрези в областта на шията, ръцете и корема.

Преди атаката Али Шихорн градеше успешна кариера като холивудски гримьор, печелейки награда за най-добри специални ефекти за работата си по филма „Incorrigible“. Нейното портфолио включва продукции като „Вавилон“, „Гадни момичета“ и „Rebel Moon“.

Въпреки травмата, тя вече се е завърнала в индустрията и има девет нови проекта от началото на 2025 г., включително екшън-комедията „Code 3“ с Рейн Уилсън.

Нейни близки организираха кампания за набиране на средства за покриване на огромните медицински разходи.

„Али прави уверени стъпки към възстановяването си“, написа нейният приятел Стивън Дорноф. „Пътят все още е много дълъг, но тя се изправя пред него с кураж и решителност. Най-важното е, че сега е на безопасно място и е заобиколена от любов, което помага за нейното невероятно изцеление.“

Ник Паскуал Али Шихорн Опит за убийство Домашно насилие Холивуд Калифорния Присъда
Последвайте ни
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026

Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д’Италия 2026

Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб

Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб

Актьор от „Как се запознах с майка ви“ е осъден за опит за убийство на приятелката си

Актьор от „Как се запознах с майка ви“ е осъден за опит за убийство на приятелката си

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 5 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 5 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нетаняху: Войната с Иран не е приключила

Нетаняху: Войната с Иран не е приключила

Свят Преди 1 час

Той добави, че съществуват и обогатителни обекти, които трябва да бъдат демонтирани

Иран заплаши с "решителна ответна реакция" при чужди кораби в Ормузкия проток

Иран заплаши с "решителна ответна реакция" при чужди кораби в Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Това заяви заместник-министърът на външните работи на Ислямската република Казем Гарибабади

<p>Изненадващата причина&nbsp;колоездачите&nbsp;на Джиро д&#39;Италия да носят розово</p>

Защо колоездачите на Джиро д'Италия носят розово? Историята зад Maglia Rosa

Любопитно Преди 4 часа

Розово е цветът на мастилото, с което се печата италианският спортен вестник „La Gazzetta dello Sport“ – създател и главен организатор на състезанието

47 екзотични птици, включително Папуански носорог, бяха заловени на "Дунав мост"

47 екзотични птици, включително Папуански носорог, бяха заловени на "Дунав мост"

България Преди 4 часа

При проверка на микробус с търговищка регистрация, който не е притежавал лиценз за транспорт на живи животни, са открити общо 47 екзотични птици с фалшиви ветеринарни сертификати за произход и здравословно състояние

Въпреки тридневното примирие: Трима загинаха при руски удари в Украйна

Въпреки тридневното примирие: Трима загинаха при руски удари в Украйна

Свят Преди 5 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Русия и Украйна са се споразумели за тридневно примирие от 9 до 11 май

Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

Свят Преди 5 часа

Десетки хиляди унгарци изпълниха площада пред парламента в Будапеща, за да приветстват новия министър-председател Петер Мадяр. След 16 години управление на Виктор Орбан, партия „Тиса“ обещава нов курс към Европа и безмилостна борба с корупцията

Руски сили атакуваха спасителен автомобил в Днепропетровска област, ранен е шофьор

Руски сили атакуваха спасителен автомобил в Днепропетровска област, ранен е шофьор

Свят Преди 5 часа

Според службата за извънредни ситуации шофьорът – 23-годишен спасител – е бил ранен в резултат на удара с дрон и е бил откаран в болница

ОАЕ прехванаха два ирански дрона във въздушното си пространство

ОАЕ прехванаха два ирански дрона във въздушното си пространство

Свят Преди 5 часа

Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че няма данни за жертви

Мащабно залесяване в Родопите: Нова гора изниква над Югово пет години след големия пожар

Мащабно залесяване в Родопите: Нова гора изниква над Югово пет години след големия пожар

България Преди 6 часа

Специализирана техника и нови технологии помагат за възстановяването на 1000 декара, погубени при пожара през 2021 г.

Заради отказ на виза: Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря

Заради отказ на виза: Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря

България Преди 6 часа

Семейството продължава битката с институциите след допусната административна грешка

Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

България Преди 6 часа

Очевидци твърдят, че влак за малко не е блъснал автомобил

Въпреки примирието в Близкия изток: Кувейт стана обект на атака с дронове

Въпреки примирието в Близкия изток: Кувейт стана обект на атака с дронове

Свят Преди 7 часа

През последните дни бяха регистрирани няколко инцидента в региона

ДБ: Изправени сме пред правителството на мигриралата олигархия

ДБ: Изправени сме пред правителството на мигриралата олигархия

България Преди 7 часа

<p>Откриха телата на двама сингапурци, загинали след изригването на вулкана Дуконо</p>

Откриха телата на двама сингапурци, загинали след изригването на вулкана Дуконо в Индонезия

Свят Преди 7 часа

Седемнадесет души, включително седем сингапурци и десет индонезийци, са оцелели след инцидента

,

Учен разкри дали изкуствения интелект има съзнание

Любопитно Преди 7 часа

От страх да не нарани чувствата му до борба за правата на роботите: Прочутият биолог Ричард Докинс отвори отново дебата за това дали мощните чатботове са просто сложни математически модели или вече притежават искрата на съзнанието

Товарен кораб е ударен от "неидентифициран снаряд" край Доха

Товарен кораб е ударен от "неидентифициран снаряд" край Доха

Свят Преди 7 часа

Плавателните съдове в района са предупредени да преминават с повишено внимание

Всичко от днес

От мрежата

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Ексклузивни първи кадри от откриващата церемония на Евровизия! Дара с костюм, вдъхновен от кукерите

Edna.bg

Стилиян Петров – животът го спря, но той го победи

Edna.bg

Уест Хем - Арсенал 0:1 /репортаж/

Gong.bg

НА ЖИВО: Барселона - Реал Мадрид, съставите за Ел Класико

Gong.bg

Има ли опасност от епидемия от хантавирус в Европа

Nova.bg

Джиро д'Италия приключи: Французинът Пол Мание пресече първи финалната линия в София

Nova.bg