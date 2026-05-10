Актьор от „Как се запознах с майка ви“ е осъден за опит за убийство на приятелката си

С ъдебен състав в Калифорния призна актьора Ник Паскуал за виновен в опит за убийство на бившата си приятелка Али Шихорн. Бруталното нападение остави холивудската гримьорка в критично състояние и с трайни белези за цял живот, съобщава Independent.

36-годишният Паскуал, познат с епизодични роли в сериали като „Как се запознах с майка ви“, беше осъден в петък за опит за убийство, взлом в обитавано жилище и нанасяне на телесни повреди на интимен партньор, показват съдебните регистри.

How I Met Your Mother star faces life in jail as he's found GUILTY of trying to murder his makeup artist girlfriend in bloodbath attack https://t.co/cetgt3GkHN — Daily Mail (@DailyMail) May 9, 2026

Според прокуратурата Паскуал е нахлул в дома на Шихорн в Сънланд, Калифорния, около 04:30 ч. сутринта на 23 май 2024 г. Той я е наръгал над 20 пъти, след което е избягал от щата. Седмица по-късно беглецът беше заловен на граничен контролно-пропускателен пункт между САЩ и Мексико в Сиера Бланка, Тексас.

37-годишната Шихорн се появи в съда в Сан Фернандо с видими белези по шията и ръцете си, за да разкаже за системния тормоз, на който е била подложена преди фаталната нощ.

„Заключих вратата, а той просто започна да я удря с юмруци, докато не направи дупки в нея и не я разби“, разказа тя пред съда. „Побягнах към банята, защото се надявах, че там има друга ключалка.“

Властите съобщиха, че е имало множество сигнали за насилие преди самото нападение. Дни преди инцидента Шихорн е извадила ограничителна заповед срещу Паскуал, обвинявайки го в душене, изнасилване, разбиване на врати и нападение с колан.

На 18 май 2024 г. Паскуал е бил арестуван за домашно насилие над нея, но е бил освободен под гаранция от 50 000 долара само пет часа по-късно. Едва пет дни след излизането си от ареста, той е нападнал Шихорн отново.

Actor Nick Pasqual found guilty of stabbing Hollywood makeup artist ex-girlfriend over 20 times in home break-in https://t.co/MFimSntJms pic.twitter.com/wHw34DaU1R — New York Post (@nypost) May 9, 2026

От прокуратурата на Лос Анджелис заявиха, че подсъдимият е „нанесъл тежки телесни повреди на жертвата в условията на домашно насилие“ и „лично е използвал нож при извършване на престъплението“.

Шихорн, която е била намушкана най-малко 20 пъти, е открита от член на семейството си и спешно транспортирана в болница в критично състояние. Тя е претърпяла 14-часови животоспасяващи и реконструктивни операции и е прекарала близо седмица в интензивно отделение с дълбоки разрези в областта на шията, ръцете и корема.

Преди атаката Али Шихорн градеше успешна кариера като холивудски гримьор, печелейки награда за най-добри специални ефекти за работата си по филма „Incorrigible“. Нейното портфолио включва продукции като „Вавилон“, „Гадни момичета“ и „Rebel Moon“.

Въпреки травмата, тя вече се е завърнала в индустрията и има девет нови проекта от началото на 2025 г., включително екшън-комедията „Code 3“ с Рейн Уилсън.

Actor Nick Pasqual Found Guilty of Attempting to Murder Hollywood Makeup Artist in Violent Knife Attack at Her Home https://t.co/mZRZ7wJXw9 — People (@people) May 9, 2026

Нейни близки организираха кампания за набиране на средства за покриване на огромните медицински разходи.

„Али прави уверени стъпки към възстановяването си“, написа нейният приятел Стивън Дорноф. „Пътят все още е много дълъг, но тя се изправя пред него с кураж и решителност. Най-важното е, че сега е на безопасно място и е заобиколена от любов, което помага за нейното невероятно изцеление.“