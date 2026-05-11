Мъж с брадва и резачка разби кола и плаши с убийство в Дамяница

Р азследва се инцидент в село Дамяница за закани с убийство в условията на домашно насилие и повреждане на чужд автомобил, съобщават от Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански.

Досъдебното производство е образувано със съставяне на протокол за оглед на местопроизшествие.

По делото е установено, че през нощта на 08 май, в Дамяница, община Сандански, мъж нанесъл удари с брадва по чужд лек автомобил, марка „Фолксваген“.

С действията си той е счупил предните фарове и светлоотразителния стоп, деформирал предния капак и надраскал задния калник.

Освен това той се заканил с убийство на майка си и дъщерите си, като размахвал брадва и се опитвал да включи моторна резачка.

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем за извършени престъпления. С постановление на прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа.

Районна прокуратура – Благоевград внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

По първоначални данни причинената щета на автомобила е в размер на около 1500 евро.