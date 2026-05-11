България

Мъж с брадва и резачка разби кола и плаши с убийство в Дамяница

По първоначални данни причинената щета на автомобила е в размер на около 1500 евро

11 май 2026, 16:49
Мъж с брадва и резачка разби кола и плаши с убийство в Дамяница
Източник: iStock

Р азследва се инцидент в село Дамяница за закани с убийство в условията на домашно насилие и повреждане на чужд автомобил, съобщават от Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански.

Досъдебното производство е образувано със съставяне на протокол за оглед на местопроизшествие.

Мъж нанесе телесна повреда на жена и се закани да я убие

По делото е установено, че през нощта на 08 май, в Дамяница, община Сандански, мъж нанесъл удари с брадва по чужд лек автомобил, марка „Фолксваген“.

С действията си той е счупил предните фарове и светлоотразителния стоп, деформирал предния капак и надраскал задния калник.

Освен това той се заканил с убийство на майка си и дъщерите си, като размахвал брадва и се опитвал да включи моторна резачка.

В София: "Недосегаем съм. Ще те убия и няма да те лежа"

Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем за извършени престъпления. С постановление на прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа.

Районна прокуратура – Благоевград внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

По първоначални данни причинената щета на автомобила е в размер на около 1500 евро.

Източник: Prb.bg    
Домашно насилие Закани с убийство Повреждане на автомобил Село Дамяница
Последвайте ни

"Прогресивна България" внесе законопроекти за цените

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

Шах и мат: Безизходицата, в която се оказаха САЩ в Иран

Мъж с брадва и резачка разби кола и плаши с убийство в Дамяница

Мъж с брадва и резачка разби кола и плаши с убийство в Дамяница

Бивши министри на финансите ще заместват Гълъб Донев

Бивши министри на финансите ще заместват Гълъб Донев

Навигатор в света на кредитите: Банков или небанков (бърз) кредит

Навигатор в света на кредитите: Банков или небанков (бърз) кредит

pariteni.bg
Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Ексклузивно

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Преди 22 часа
Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин
Ексклузивно

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Преди 19 часа
Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран
Ексклузивно

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Преди 19 часа
Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус
Ексклузивно

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>ISW: Кремъл изкриви думите на Путин</p>

ISW: Кремъл изкриви думите на Путин, за да внуши фалшиво усещане за бърз край на войната

Свят Преди 15 минути

Според Института за изучаване на войната руският президент не е давал знак за спиране на боевете, а целта на Москва остава капитулация на Украйна

Капан с дъвка: Детективи под прикритие разкриха двоен убиец след 40 години

Капан с дъвка: Детективи под прикритие разкриха двоен убиец след 40 години

Любопитно Преди 38 минути

Години наред над семействата на жертвите тегне облак от подозрения

ЕК успокои Европа за хантавируса

ЕК успокои Европа за хантавируса

Свят Преди 1 час

Комисията работи за съгласуване на европейския отговор, основан на науката

Сватба, фламинго и препарирана лисица – най-ярките моменти от Джиро д'Италия в България

Сватба, фламинго и препарирана лисица – най-ярките моменти от Джиро д'Италия в България

България Преди 1 час

От старта в Несебър на 8 май до финала в София хиляди българи съпътстваха трасето и трите етапа у нас

.

$2 млн. за билет: ФИФА шокира с цените за Световното по футбол

Свят Преди 1 час

През януари 2026 г. президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че търсенето на билети за Световното първенство ще е колкото за „1000 световни първенства наведнъж“

Снимката е илюстративна

Сигнал от богатите преди края на света: Как алгоритъм за проследяване на частни самолети улавя паниката на световния елит

Свят Преди 1 час

Как уебсайтът „Apocalypse Early Warning System“ използва алгоритми и авиационни данни от реално време, за да проследи дали милиардерите се спасяват към бункерите си часове преди масовата паника

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Меси строи три нови имения в Каталуния на името на синовете си

Любопитно Преди 1 час

Световният шампион инвестира 600 000 евро в баровския квартал Беламар, където трите му деца са вписани като официални двигатели на проекта. Меси купува и местния футболен клуб Корнея, затвърждавайки плановете си за трайно завръщане в Каталуния

.

Чай или кафе? Изборът в чашата влияе на здравето на костите при жените

Любопитно Преди 2 часа

Пиенето на каквото и да е количество кафе е свързано с намалена плътност на бедрената кост при жени, които са консумирали по-големи количества алкохол през живота си

Хванаха дилър с фентанил в панталоните насред София

Хванаха дилър с фентанил в панталоните насред София

България Преди 2 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Пълнеете ли? Виновни са дългите часове в офиса, твърдят учени

Пълнеете ли? Виновни са дългите часове в офиса, твърдят учени

Свят Преди 2 часа

Международно изследване в 33 страни от ОИСР открива връзка между намаляването на работното време и спада в нивата на затлъстяване

Министърът на икономиката спря всички плащания за обществени поръчки

Министърът на икономиката спря всички плащания за обществени поръчки

България Преди 2 часа

Прекратяването е поради започването на ревизии и одити

,

Археолози откриха най-голямото съкровище от монети от епохата на викингите в Норвегия

Любопитно Преди 2 часа

Според археолозите съкровището вероятно е заровено като своеобразен „трезор“ в период на несигурност

„Един за всички“ в реалния живот: Истинската история на д’Артанян

„Един за всички“ в реалния живот: Истинската история на д’Артанян

Любопитно Преди 2 часа

Кой е Шарл дьо Бац дьо Кастелмор – верният мускетар на Краля Слънце, чийто живот е по-вълнуващ от филмова лента и чиито останки вероятно бяха открити съвсем наскоро

Макрон танцува под звуците на „Хакуна Матата“ при посрещането си в Кения (ВИДЕО)

Макрон танцува под звуците на „Хакуна Матата“ при посрещането си в Кения (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Френският президент разчупи строгия дипломатически протокол на летището в Найроби, но часове по-късно излезе с безпрецедентно честно признание за финансовите възможности на Европа

Методът на пещерата: Как да изчислите колко часа сън са ви нужни

Методът на пещерата: Как да изчислите колко часа сън са ви нужни

Любопитно Преди 2 часа

Докато повечето хора са свикнали да се фокусират върху „класическите“ 8 часа сън, съвременните изследвания и експерти все повече подчертават, че няма универсална норма. Оказва се, че необходимото количество сън зависи от индивидуалните характеристики на организма

Проф. Христова: Нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии

Проф. Христова: Нови вируси носят риск от бронхити и пневмонии

България Преди 2 часа

По думите ѝ продължителната кашлица и промяната в цвета на секретите са сигнал за възможна бактериална инфекция

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Новият TikTok тренд за перфектен сън Sleepmaxxing: полезен ли е или прекаляваме?

Edna.bg

Криско на 38: От рап бунтар до баща, който промени правилата на играта

Edna.bg

Гръцкият шампион си хареса ас на Левски

Gong.bg

Лудогорец U16 стана шампион на България три кръга преди края

Gong.bg

„Край на пира по време на чума”: „Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените

Nova.bg

ГДБОП разкри схема за киберизмами чрез SMS-и и съобщения в чат приложения от името на институции

Nova.bg