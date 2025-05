Стрелба пред централата на ЦРУ в Лангли

О хранители откриха огън срещу жена, която се насочи автомобила си към портала на централата на Централната разузнавателна агенция (ЦРУ) в околностите на Вашингтон, пренебрегвайки нарежданията да спре, след което я задържаха, предаде "Ройтерс", като се позова на запознат със случая източник.

Стрелба пред сградата на ЦРУ

Според източника проверка в публичните регистри е установила, че жената има история на шофиране в нетрезво състояние.

Говорител на ЦРУ по-рано каза, че служители по сигурността са "влезли в схватка с лице" пред главния вход на агенцията в Лангли, щата Вирджиния и добави, че заподозреният е бил задържан. Той обаче отказа да каже дали заподозреният е получил огнестрелни наранявания.

Източникът на "Ройтерс" също отказа да коментира дали жената е била ранена, но посочи, че тя е в стабилно състояние. Автомобилът не успял да навлезе на територията на централата на ЦРУ и служителите по сигурността на агенцията не са пострадали, добави той.

Репортер на Ен Би Си по-рано съобщи, че заподозряната е бил простреляна.

