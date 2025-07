Дете загина, шестима ранени при стрелба в Индианаполис

Д ете загина, а шестима души бяха ранени при стрелба през изминалата нощ в американския град Индианаполис, щата Индиана, предаде Франс прес.

Трагедията се разиграла около 01:30 ч. местно време (05:30 ч. по Гринуич). Ранено дете беше обявено за мъртво на място. Петима ранени са били откарани в болница, а шестият сам е стигнал до медицинско заведение. Двама от ранените са непълнолетни, съобщават от местната полиция.

„Дете загина тази вечер. Това е недопустимо“, заяви началникът на полицията в Индианаполис Крис Бейли, осъждайки повтарящото се насилие в центъра на града, на което стават жертва млади хора. Той също така разкритикува родителите, че допускат „стотици деца да остават без надзор“ в града през нощта.

